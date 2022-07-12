Fincantieri передала ВМС Катара второй патрульный корабль OPV

ЦАМТО, 11 июля. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 7 июля на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии передачи ВМС Катара второго патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) "Шераух" (Sheraouh).

Мероприятие состоялась в присутствии заместителя премьер-министра и государственного министра по делам обороны Катара Халеда бен Мохаммеда аль-Атыйя.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV, а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Первый патрульный корабль OPV, (P61) "Мушериб" (Musherib), был передан ВМС Катара 31 января 2022 года. Церемония технического спуска на воду второго патрульного корабля, (P62) "Шераух" (Sheraouh), состоялась 5 июня 2021 года.

Патрульный корабль спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL для скоростных патрульных судов FPV (Fast Patrol Vessel). Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях.

Длина корабля составляет 63,8 м, ширина – 9,2 м, водоизмещение – 725 т, экипаж – 38 человек. Судно оснащено главной энергетической установкой на основе четырех дизельных двигателей и может развивать максимальную скорость 30 узлов, экипаж – 38 человек. Дальность плавания – 1500 морских миль на крейсерской скорости 15 узлов, автономность – 7 суток. Вооружение включает 76-мм АУ Super Rapid, четыре противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет" Блок.3, восемь ракет ЗРК VL MICA и два 30-мм ДУМВ Marlin WS группы Leonardo. На борту может размещаться надувная шлюпка с жестким корпусом RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).

Первые два корвета были переданы ВМС Катара в октябре 2021 года и апреле 2022 года. Закладка киля десантно-вертолетного корабля-дока состоялась в мае 2022 года.