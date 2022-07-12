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ЦАМТО

США и союзники обсуждают поставки Украине систем береговой обороны

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Мобильная система береговой обороны на базе ПКР Marte Mk2
Мобильная система береговой обороны на базе ПКР Marte Mk2.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 11 июля. США совместно с союзниками и партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны, прорабатываются планы по поставкам новых вооружений Киеву "на месяцы и годы вперед".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 8 июля журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.

"Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны", – сказала представительница Министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.

Она добавила, что Вашингтон уже сейчас прорабатывает планы по поставкам новых вооружений Украине "на месяцы и годы вперед". Как отметила представительница оборонного ведомства США, "усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед".

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Страны
США
Украина
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