На спутниковых снимках Кавказа обнаружили строящийся боевой лазер

Доступность высококачественных и актуальных данных от спутников дистанционного зондирования Земли растет с каждым годом. Такие компании, как Capella Space и Maxar Technologies, несколько лет подряд предлагают всем желающим беспрецедентно дешевые радарные и оптические снимки земной поверхности высокого разрешения. Это позволяет гражданским аналитикам наблюдать за военными объектами по всему миру и находить интересные артефакты.

В Советском Союзе Карачаево-Черкесия (тогда — автономная область, ныне — республика) стала домом для множества гражданских и военных объектов, связанных с изучением космического пространства. Наряду с колоссальными телескопами РАТАН-600 и БТА в горах Кавказа находятся инструменты и конструкции, созданные в интересах национальной обороны. Например, комплекс «Крона», состоящий из нескольких радаров и оптических приборов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и идентификации аппаратов в околоземном пространстве.

Задуманный на рубеже 1960-х и 1970-х, частично достроенный только в 1989-м и сданный в опытную эксплуатацию лишь к 1999 году, этот объект изначально предполагал не только мониторинг спутников, но и участие в их возможном уничтожении. А именно — как средство целеуказания для истребителей-перехватчиков с противоспутниковыми ракетами на вооружении. После распада СССР эти самолеты остались у Казахстана, так что потребовалась альтернатива. Как показывает новое расследование ресурса The Space Review, ее создание находится на финальных стадиях.

Чертеж укрытия для оптической системы 30Ж6МК Источник изображения: ОАО НПК СПП

Самым явным доказательством расширения функционала «Кроны» стали спутниковые снимки, сделанные за последние несколько лет. На них хорошо видно, что около корпуса, на котором установлено оборудование приемно-передающего канала комплекса (крупное здание с одним куполом на крыше северо-западного торца), идут строительные работы. Рядом с ним возводили основание для еще одного купола и сооружали крытый переход к нему. Чтобы установить назначение этой пристройки, авторы материала в The Space Review проанализировали множество открытых источников: документы государственных контрактов, научные работы известных участников смежных проектов, а также судебные решения и отчетные документы подрядчиков.

В результате удалось установить, что пристройка относится к проекту с шифром «Калина». Фактически это боевой лазер, предназначенный для ослепления спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Потенциально он способен не только временно блокировать работу оптических сенсоров, но и повреждать их насовсем.

Насколько функциональна эта разработка — доподлинно не известно, однако ее существование почти не вызывает сомнений. При подготовке расследования The Space Review подтверждения различных работ в рамках «Калины» обнаружились не менее чем в трех независимых источниках.

Карты Google обновили большую часть поверхности земного шара в 2022 году. Учитывая, что гора Чапал, на которой расположена «Крона» (на изображении) еще покрыта снегом, снимки сделаны не позднее начала апреля Источник изображения: Google, Maxar, CNES

Датировка снимков на картах «Яндекса» для этого участка земной поверхности — 2018 год, однако, возможны неточности (в расследовании указывается 2019 год). В любом случае, это более ранние снимки, чем используемые сервисами Google Источник изображения: «Яндекс», CNES, «СКАНЭКС»

Теоретические подготовка проекта началась на рубеже веков, а к 2011 году «Калина» получила финансирование для воплощения «в металле». Предполагается, что разработка в той или иной степени родственна небезызвестному «Пересвету». Последний находится в опытной эксплуатации с 2018 года, а в 2020-м прошел «боевое крещение» в Сирии, о чем писал «Коммерсантъ».

Ряд технических деталей о модернизации «Кроны» в рамках проекта «Калина» можно найти в Сети по запросам 30Ж6МК (индекс «ослепляющей» спутники установки) и 14Ц235 (индекс «канала» радиооптического комплекса). Предположительно, как основное средство неразрушающего деструктивного воздействия на космические цели используется твердотельный лазер с адаптивной оптикой.

Среди прочего реализация проекта сильно зависит от высокотехнологичных разработок ведущих российских физических институтов (например, МГТУ имени Баумана) и дефицитной в условиях санкций производительной электроники. Кроме того, как минимум один из подрядчиков прошел процедуру ликвидации из-за финансовых проблем.

Различные проекты лазерного противоспутникового оружия разрабатывали в СССР начиная с 1950-х. Поначалу технологический уровень промышленности того времени не позволял проверить теоретические выкладки на практике. Позднее, к середине 1960-х, стартовали сразу несколько программ лазерного оружия, среди которых были и нацеленные на угрозы в околоземном пространстве. Тем не менее добиться значительных успехов отечественным инженерам и ученым не удалось.

Наиболее заметный результат в данной области — лазерно-оптический локатор (ЛОЛ), он же — приемо-передающий канал комплекса «Крона». Эта установка позволяет получать точнейшие данные о расстоянии до космических аппаратов, а также оценивать их форму и структуру по характеристикам отраженного луча. Результаты разработки «Калины», если ее завершат, должны быть крайне интересными с инженерной точки зрения. В XXI веке лазерные технологии, в том числе оружейные, становятся все важнее.