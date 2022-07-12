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Интерфакс-АВН

Корвет Тихоокеанского флота провёл тренировку по прикрытию пункта базирования от авиаудара условного противника

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Военнослужащий ВМФ России на борту корвета «Громкий»
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета «Громкий».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Владивосток. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж корвета "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) в одном из пунктов базирования в Приморском крае, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по тихоокеанскому флоту.

"По замыслу тренировки авиация условного противника совершила попытку авиаудара по критически важному объекту вблизи одного из пунктов базирования Тихоокеанского флота, где был ошвартован корвет "Громкий"", - говорится в сообщении.

Расчёты ПВО корвета обнаружили воздушные цели и немедленно отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки. Личный состав своевременно взял на сопровождение угрозу с воздуха и при входе "вражеских" самолётов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.

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