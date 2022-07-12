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В России заявили о способности всех ПВО перехватить американские ракеты Harpoon

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Зенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс "Тор".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Главный редактор журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество» Дмитрий Литовкин заявил, что все российские средства радиолокации могут обнаружить, а комплексы противовоздушной обороны — перехватить американские крылатые ракеты Harpoon.

«На вооружении российской армии стоит целая плеяда комплексов и систем ПВО с возможностью перехвата воздушных целей от 3 до 400 км (по дальности): мобильные "Панцирь-С", "Тор", "Бук" и дальнобойные С-300, С-400. Все они способны обнаружить и поразить Harpoon», — подчеркнул журналист.

По словам Литовкина, ракета тем не менее может достигнуть цели, она представляет опасность из-за полета на низких высотах, а также из-за возможности модификации головки самонаведения. Эксперт добавил, что американский Harpoon практически аналогичен российской крылатой ракете Х-35 и украинской «Нептун».

8 июля Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным оружием морского базирования уничтожили две доставленные из Великобритании Вооруженным силам Украины (ВСУ) установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Harpoon ПКР
С-300
С-400 Триумф
Х-35
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