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Вестник Мордовии

Украинская грязь не страшна новейшему бронированному транспортеру ДТ-3ПМ

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Недавний опыт военных действий еще раз продемонстрировал, что распутица может серьезно осложнить действия воинских подразделений. Обычные грунтовые дороги и поля становятся практически непроходимыми в весеннее время и осенью.

Однако в России давно создана техника, способная двигаться практически по любой местности. Речь идет об отечественных двухзвенных гусеничных транспортерах. Кроме доставки различных грузов и личного состава на них уже монтируются комплексы противовоздушной обороны, артиллерийские установки и системы залпового огня.

Интересной разработкой является сочлененный бронированный транспортер ДТ-3ПМ. Машина демонстрировалась на Международных военно-технических форумах "Армия".

Его масса в снаряженном состоянии - 11000 кг. Вес груза - 3000 кг, буксируемого прицепа - 4000 кг . Количество мест в кабине первого звена - 5, в салоне второго звена - 12. Среднее удельное давление на грунт - 0,16 кг/см2

Дизельный высокоресурсный двигатель обладает мощностью 240 л.с. Трансмиссия шестискоростная, автоматическая. Максимальная скорость - 50-55 км/ч, на плаву - 6 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Как сообщалось, он предназначен для эксплуатации в особо тяжелых дорожных и климатических условиях без предварительной разведки и инженерного оборудования маршрутов и может быть использован в качестве базы для монтажа различного вооружения или специального снаряжения.

Лев Романов

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

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Страны
Россия
Украина
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