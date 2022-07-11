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Планетологи предложили исследовать каньоны Марса с помощью планеров

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Планетологи предложили исследовать каньоны Марса с помощью планеров
Планетологи предложили исследовать каньоны Марса с помощью планеров.
Источник изображения: Emily Dieckman / College of Engineering

Планетологи и инженеры из Университета Аризоны представили проект планера, который может длительное время летать в атмосфере Марса, изучая каньоны. Предполагается, что два таких аппарата с надувными разворачиваемыми крыльями могут стартовать с аэростата или дирижабля. Статья опубликована в журнале Aerospace.

Исследования Марса в настоящее время проводится с использованием орбитальных аппаратов, посадочных модулей и вездеходов. Однако есть задачи, которые до сих плохо поддаются решению, такие как картирование регионов планеты с разрешением снимков менее 10 сантиметров на пиксель, изучение труднодоступных для планетоходов элементов рельефа и определение свойств атмосферы в пределах нескольких километров от поверхности Марса. Выполнять такие задачи могут беспилотные аппараты, способные летать в разреженной атмосфере планеты, такие как предлагавшийся ранее проект самолета ARES (Aerial Regional-scale Environmental Survey) или работающий на планете уже более года вертолет «Индженьюити».

Группа исследователей во главе с Адрианом Бускелой (Adrien Bouskela) из Университета Аризоны представила проект планера, способного летать в атмосфере Марса от 20 минут до суток, изучая геологию и рельеф поверхности планеты при помощи камер, и параметры атмосферы при помощи датчиков, а затем совершать посадку, превращаясь в стационарную метеостанцию. Основными целями планеров могут стать каньоны, где есть благоприятные условия для планирующего полета.


Схема возможного развертывания планера.

Источник изображения: Adrien Bouskela et al. / Aerospace, 2022


Предполагается, что планер будет обладать массой 5 килограммов при площади крыльев около 1,8 квадратного метра и размахе около 3,4 метра. Исследователи предложили два варианта надувных крыльев, разворачиваемых нагнетанием в них азота — с жесткой опорной конструкцией из углеродного композита, которая раскладывается в первую очередь, или без нее. Азот будет генерироваться специальной системой планера.

Планирующий полет может проходить в трех режимах: статическое парение в термиках или восходящих потоках, порождаемых препятствиями, динамическое парение с использованием вертикальных градиентов при горизонтальном ветре и маневры вдоль гребней каньона.

Доставка двух планеров на Марс может быть как частью более крупной исследовательской миссии, так и отдельной программой, в рамках которой на планету будет доставлен аэростат или дирижабль, который и будет запускать планеры. Исследовательская программа состоит из пяти этапов: начальное развертывание, планирование навигации, поиск и наблюдения за научными целями, изучение удаленных, второстепенных целей и превращение в поверхностную метеостанцию.


Схема возможного полета планеров на Марсе.

Источник изображения: Adrien Bouskela et al. / Aerospace, 2022


О том, почему полет в атмосфере Марса не так прост, как кажется на первый взгляд, можно узнать из нашего материала «Марсианский винт».

Александр Войтюк

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