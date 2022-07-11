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Банк Ростеха направит 10 миллиардов рублей на создание отечественной авионики для самолётов SSJ New, MC-21, Ту-214 и Ил-114-300

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Кабина самолета
Кабина самолета.
Источник изображения: ixbt.com

Соглашение между «Новикомбанком» и концерном «Радиоэлектронные технологии» уже подписано

«Новикомбанк» (опорный банк госкорпорации Ростех) направит 10 млрд рублей на проекты импортозамещения бортовой электроники отечественных самолётов SSJ New, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300.

Отмечается, что финансирование предоставлено в соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года. Соглашение подписано между «Новикомбанком» и концерном «Радиоэлектронные технологии» на выставке «Иннопром».

Ранее стало известно, что в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли прописано производство всего двух широкофюзеляжных самолётов Ил-96 ежегодно против десятков узкофюзеляжных SSJ New и MC-21.

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Страны
Россия
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Ил-114
Ил-114-300
Ил-96
Ту-214
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Ростех
Проекты
МС-21
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