Банк Ростеха направит 10 миллиардов рублей на создание отечественной авионики для самолётов SSJ New, MC-21, Ту-214 и Ил-114-300

Соглашение между «Новикомбанком» и концерном «Радиоэлектронные технологии» уже подписано

«Новикомбанк» (опорный банк госкорпорации Ростех) направит 10 млрд рублей на проекты импортозамещения бортовой электроники отечественных самолётов SSJ New, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300.

Отмечается, что финансирование предоставлено в соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года. Соглашение подписано между «Новикомбанком» и концерном «Радиоэлектронные технологии» на выставке «Иннопром».

Ранее стало известно, что в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли прописано производство всего двух широкофюзеляжных самолётов Ил-96 ежегодно против десятков узкофюзеляжных SSJ New и MC-21.