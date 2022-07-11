«Ангстрем» готов к серийному выпуску серии ЦАП 5023НА

АО «Ангстрем» завершил разработку серии отечественных цифро-аналоговых преобразователей серии 5023НА для замены импортных аналогов DAC0808, MC1508 от National Semiconductor и DAC8412, DAC8413 от Analog Devices.

Серия ЦАП с высокими характеристиками позволит заменить импортные микросхемы в широком классе аппаратуры и приборов. Гражданский вариант К5023НА024 позволит заменить импортные микросхемы DAC0808 и MC1508, что повысит устойчивость поставок цифро-аналоговых преобразователей российским компаниям.

Состав серии 5023НА для оборонной промышленности

8-разрядные ЦАП с параллельным интерфейсом ввода данных (функциональные аналоги DAC0808, National Semiconductor и MC1508, Philips Semiconductors):

5023НА024 в корпусе SO-16;

5023НА025 в корпусе Н04.16-1В.

Четырёхканальные 12-разрядные ЦАП со сбросом в середину шкалы (функциональный аналог DAC8412, Analog Devices):

5023НА03А4, 5023НА03В4 в корпусе 4183.28-5К;

5023НА03А5, 5023НА03В5 в корпусе Н09.28-1В.

Четырёхканальные 12-разрядные ЦАП со сбросом в ноль шкалы (функциональный аналог DAC8413, Analog Devices):