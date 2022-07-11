Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России?

Военная спецоперация помогла предать гласности секреты бактериологов из стран НАТО, работавших на территории Украины. В частности, оказалось, что американские, британские и немецкие специалисты проводили в Киеве и Одессе исследования опасных патогенов, в том числе вируса Эбола. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он провел брифинг, посвященный анализу документов о военно-биологической деятельности США на Украине.

Так, появились данные, которые косвенно подтверждают, что украинский спецназ готовился применять биологические виды оружия, сообщил Кириллов. Такие подозрения возникли у российских медиков в госпиталях, когда на лечение к ним привезли пленных украинских солдат.

"33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% – лихорадкой с почечным синдромом, 20% – лихорадкой Западного Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели", – пояснил Кириллов. При лечении пленных солдат в российских больницах фиксировалось странное явление – никакого терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. "В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов, – заявил начальник РХБЗ. По его мнению, данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков, а следовательно – о подготовке личного состава ВСУ к выполнению задач в условиях заражения: например, возбудителем холеры.

В комитете Госдумы по науке по этому поводу отмечают, что обнаружение в крови солдат ВСУ высоких концентраций антибактериальных препаратов свидетельствует "о длительном периоде" терапии. "Но тогда непонятно, что же это за заболевания, которые требовали таких больших доз? – недоумевает первый зампред комитета Госдумы по науке, член парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Александр Мажуга. – С другой стороны, поддержание высокой дозы антибиотика в крови может говорить о защите человека от потенциальных бактериальных инфекций – а значит, человека действительно готовили к контакту с инфекцией".

Почему именно Эбола

Западные специалисты проводили опыты над украинскими солдатами, потому что готовили их к будущим бактериологическим атакам, уверен микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.

"Американцы на Украине, скорее всего, работали над тем, как наилучшим образом адаптировать Эболу к условиям нашего климата.

Вирус Зика ведь тоже сначала обитал только в Африке и Азии, а теперь живет и в Средней полосе", – напомнил он газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь Кириллов уточнил, что Украина стала полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и для союзников по НАТО, прежде всего – Германии. Несколько проектов был реализовано в интересах центральной медико-санитарной службы немецкой армии, сообщил он. Особое внимание специалисты бундесвера уделяли возбудителю конго-крымской лихорадки. При этом изучение природных очагов лихорадки осуществлялось под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора, в работах принимали участие Институт ветеринарной медицины в Киеве и Противочумный институт имени Мечникова в Одессе.

Генерал обнародовал трофейный документ, доказывающий, что изучением вируса Эбола на территории Украины собиралась заниматься американская компания Metabiota – подрядчик Пентагона. "В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota и Украинского научно-технического центра. Перед вами – запрос о финансировании американской стороной мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола. Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами на территорию третьих стран", – цитирует Кириллова РИА "Новости". Metabiota планировала вести такие исследования на базе института в Одессе, уточнил Кириллов.

Повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: заболевание – одно из наиболее патогенных для человека. В ходе начавшейся в Западной Африке в 2014 году вспышки заболело 28 тыс. человек, из них погибло более 11 тысяч, летальность составила около 40%, напомнил Кириллов.

"Противочумный институт имени Мечникова известен был еще в Советском Союзе, его первым американцы прибрали к рукам, как только это стало возможно, – говорит по этому поводу Никулин. – Такие эксперименты на территории США запрещены, так как представляют определенную угрозу, вот почему их перенесли в другие страны – как правило, в те, где правительство коррумпировано, полностью подчинено Вашингтону и не задает лишних вопросов".

"Исследования возбудителя конго-крымской лихорадки, скорей всего, проводились в рамках более масштабной работы, которую США ведут по всему миру, – добавляет военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. – В более чем трехстах частных лабораториях под контролем спецслужб исследуют воздействие различных вирусов на местных – так сказать, аборигенах". На Украине располагались десятки лабораторий, добавляет собеседник. "В этих лабораториях работали не только американские, но и британские и немецкие специалисты. В качестве подопытных выступали военнослужащие ВСУ, чью смерть всегда можно было списать как на потери в зоне боев в Донбассе, так и на самоубийства", – полагает Леонков.

Разумеется, подобные исследования сопряжены с рисками распространения вируса на сопредельные территории, в том числе и на сами же страны НАТО, однако у каждого заболевания "есть свой ареал распространения", добавляет он. "Эти лихорадки могли испытывать на Украине с целью адаптировать их к условиям российских широт. Во время восьмилетнего конфликта в Донбассе было множество свидетельств, что вирусы из американских лабораторий проникали в том числе на территорию народных республик", – говорит эксперт.

Ветеринарная война

На брифинге Кириллов обнародовал отчет, подготовленный для Пентагона компаниями Metabiota и Black and Veach, о том, как на Украине были реализованы "Ветеринарные проекты" с шифром "TAP". Под этим шифром разрабатывались инфекции, способные нанести ущерб уже не живой силе противника, а сельскому хозяйству целых регионов. Особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта.

По словам начальника РХБЗ, проектом TAP-6 данный процесс был масштабирован на страны Восточной Европы – в рамках проекта из лабораторий сознательно допускались утечки вируса. "Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай), – перечислил Кириллов. – В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 млрд евро".

"Мы живем в условиях экономической, информационной и биологической войны со стороны Запада, от него можно ждать что угодно, – говорит в этой связи Никулин. – Вероятно, американцы планировали, базируясь на Украине в приграничных районах, распылять над сопредельными регионами России вещества, которые уничтожат все посевы и убьют скот, чтобы попытаться создать сложную ситуацию с продовольствием. Ранее они именно так в 90-е вызвали голод на Кубе, полностью потравив на острове сельское хозяйство: сахарный тростник, табак, рис", – напомнил эксперт.

"О том, что нам с сопредельной территории, а именно из Грузии, к нам на Северный Кавказ закидывали африканскую чуму свиней, заявляли и Минобороны, и тогда еще главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Вполне допускаю, что с территории Украины тоже намеревались забросить на территорию России зараженных клещей. Это один из способов ведения современной биологической войны – закидывать вирусы или насекомых дронами", – пояснил бывший советник генсека ООН.

Алена Задорожная, Дарья Волкова, Рафаэль Фахрутдинов