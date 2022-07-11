Холдинг «Механика» и «Нацпромлизинг» обновят оборудование предприятий ОПК

Дочерние структуры Госкорпорации Ростех – станкоинструментальный холдинг «Механика» и «Нацпромлизинг» на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» заключили соглашение о сотрудничестве в обновлении парка станочного оборудования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Запуск специальных лизинговых программ позволит заводам провести модернизацию на привлекательных условиях.

В рамках соглашения «Нацпромлизинг» поддержит проекты на основе технологических решений станкоинструментального холдинга «Механика». Предусматривается возможность финансирования проектов сроком более пяти лет с авансом от 0%, а также меры господдержки.

«Подписанное соглашение решает ряд стратегических задач, связанных с диверсификацией оборонных предприятий, созданием и продвижением на рынки востребованной гражданской продукции, а также развитием станкоинструментального сектора в России. По нашим данным, износ парка станочного оборудования на предприятиях ОПК превышает 50%, а по некоторым сегментам он достигает 70%. Развитие новых производственных направлений невозможно без модернизации и техперевооружения первого производственного звена, к которому относятся механообрабатывающие и заготовительные цеха. Данное партнерство поможет предприятиям ОПК обновить свои фонды по привлекательным предложениям, сэкономить на лизинговых платежах, что в перспективе влечет увеличение объемов производства, рост числа разработок в интересах российской промышленности», – отметил генеральный директор АО «Механика» Михаил Кийко.

«Подписание соглашения фактически дает старт перспективной консолидированной работе, финансово-технологической кооперации. В текущих внешних условиях мы понимаем важность развития импортозамещающих решений, поддержания конкурентоспособности, соответствия регулярно обновляющимся стандартам. Предоставляя услугу аренды станочного оборудования, мы, по сути, масштабируем возможности организаций, оказываем содействие развитию новых технологичных производств. Уверен, что наше сотрудничество принесет практическую пользу как компаниям, находящимся в структуре Госкорпорации Ростех, так и всем предприятиям, задействованным в развитии отечественной промышленности», – отметил генеральный директор ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок.