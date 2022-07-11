Войти
Военное обозрение

Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) «потерял» истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море

562
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) потерял один палубный истребитель F-18 Super Hornet из состава собственного авиакрыла. Инцидент произошел в Средиземном море, где в настоящее время находится авианосная группа ВМС США.

Информацию о потере одного истребителя распространила пресс-служба ВМС США. Сообщается, что причиной инцидента стала плохая погода, внезапно разыгравшаяся в Средиземном море. Из-за шторма один из истребителей, находящихся на палубе авианосца, упал за борт. Подробности американцы не приводят, лишь заявляют, что в тот момент авианосец пополнял запасы в открытом море.

Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, улетел за борт авианосца Harry S. Truman по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды

- говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло все в минувшую пятницу, 8 июля. Кроме самолета, упавшего за борт, сообщается об одном моряке, получившим ранения во время пополнения запасов. Судя по фразе о том, что на сегодняшний день его состояние стабильно и жизни ничего не угрожает, военнослужащий получил довольно тяжелые ранения. Сам упавший за борт истребитель удалось поднять, авианосец готов к дальнейшему выполнению миссии.

Отметим, что АУГ во главе с авианосцем USS Harry S. Truman находится в Средиземном море с конца прошлого года, сначала по причине "российской угрозы" для Украины, а потом из-за начавшейся специальной военной операции российской армии. В состав авианосной группы входят: ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
F-18
Super Hornet
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
11.04.2022
ВМС США назвали сроки ввода в строй палубного беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray
14.05.2021
Итальянская судьба F-35B
24.12.2020
"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет
02.03.2020
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
16.05.2011
Авианосец «Джордж Буш» (CVN-77) ВМС США приступил к выполнению боевых задач
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем