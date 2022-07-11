Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) «потерял» истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море

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Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) потерял один палубный истребитель F-18 Super Hornet из состава собственного авиакрыла. Инцидент произошел в Средиземном море, где в настоящее время находится авианосная группа ВМС США.

Информацию о потере одного истребителя распространила пресс-служба ВМС США. Сообщается, что причиной инцидента стала плохая погода, внезапно разыгравшаяся в Средиземном море. Из-за шторма один из истребителей, находящихся на палубе авианосца, упал за борт. Подробности американцы не приводят, лишь заявляют, что в тот момент авианосец пополнял запасы в открытом море.

Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, улетел за борт авианосца Harry S. Truman по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды

- говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло все в минувшую пятницу, 8 июля. Кроме самолета, упавшего за борт, сообщается об одном моряке, получившим ранения во время пополнения запасов. Судя по фразе о том, что на сегодняшний день его состояние стабильно и жизни ничего не угрожает, военнослужащий получил довольно тяжелые ранения. Сам упавший за борт истребитель удалось поднять, авианосец готов к дальнейшему выполнению миссии.

Отметим, что АУГ во главе с авианосцем USS Harry S. Truman находится в Средиземном море с конца прошлого года, сначала по причине "российской угрозы" для Украины, а потом из-за начавшейся специальной военной операции российской армии. В состав авианосной группы входят: ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.