Турки показали «слоновью тропу» тяжёлых ударных беспилотников Bayraktar Akıncı

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Новый турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı серийно поставляется в турецкую армию, и даже идут на экспорт, компания-разработчик Baykar Makina в январе этого года объявила о заключении первого контракта на поставку беспилотников за рубеж.

Турецкое Минобороны не сообщает о количестве поступивших в войска беспилотников, но недавно в Сети появилось видео, в котором семь беспилотников Bayraktar Akıncı сняты на взлетной полосе аэродрома и даже изображают что-то вроде маневра "Слоновья прогулка". Маневр является одним из военных упражнений, при котором отрабатывается управление эскадрильей самолетов в тесном построении, когда взлет истребителей происходит с интервалом в 20-40 секунд. Такое построение и взлет отрабатываются на случай реальных военных действий, когда необходимо поднять в воздух как можно больше самолетов за короткий промежуток времени.

Беспилотник Bayraktar Akıncı был принят на вооружение турецкой армии в августе прошлого года. Официальная церемония прошла в городе Текирдаге в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Беспилотник Akıncı относится к классу "тяжелых" беспилотников. Размах крыла Bayraktar Akinci составляет 20 метров, длина аппарата – 12,2 метра, высота – 4,1 метра. Заявленная производителем максимальная взлетная масса составляет 6000 кг. При этом максимальная масса полезной нагрузки составляет 1350 кг. Заявленная рабочая высота полета составляет 30 тысяч футов (примерно 9150 метров), практический потолок аппарата – 40 000 футов (примерно 12 200 метров), нахождение в воздухе - 24 часа. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать. Максимальная скорость - 360 км/ч, крейсерская - 240 км/ч.

Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески. Беспилотник способен применять как обычное, так и управляемое вооружение.