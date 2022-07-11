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Интерфакс-АВН

Володин считает, что спецоперация на Украине предотвратила сползание к мировому конфликту

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Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин
Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отверг предположения о том, что мир сейчас находится на пороге большой войны, подчеркнув, что эта опасность была предотвращена военной спецоперацией, которую Россия начала на Украине.

Он отметил, что украинские войска "были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв". "И могло привести вообще к самому худшему - мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", - сказал Володин Павлу Зарубину, отвечая на вопросы для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которого показал телеканал "Дума ТВ" в воскресенье.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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