На решение проблем Германии с энергетикой могут уйти годы, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Вопросы энергетической безопасности, с которыми столкнулась Германия, могут сохранять актуальность на протяжении нескольких последующих лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении.

"На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет", – цитирует главу германского правительства РИА Новости.

Власти стараются минимизировать риски, добавил он. В стране формируют инфраструктуру, необходимую для приема сжиженного природного газа, а также используют альтернативные источники энергии, пояснил Шольц, отметив, что эти меры потребуются и после окончания зимнего периода.

В перспективе ФРГ будет стремиться к полному отказу от закупок угля, нефти и газа в пользу возобновляемых источников, резюмировал канцлер.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Нидерландах предупредили ЕС о риске "эффекта домино" в ситуации с поставками газа.