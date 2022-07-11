На решение проблем Германии с энергетикой могут уйти годы, заявил Шольц

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Вопросы энергетической безопасности, с которыми столкнулась Германия, могут сохранять актуальность на протяжении нескольких последующих лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении.
Власти стараются минимизировать риски, добавил он. В стране формируют инфраструктуру, необходимую для приема сжиженного природного газа, а также используют альтернативные источники энергии, пояснил Шольц, отметив, что эти меры потребуются и после окончания зимнего периода.
В перспективе ФРГ будет стремиться к полному отказу от закупок угля, нефти и газа в пользу возобновляемых источников, резюмировал канцлер.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Нидерландах предупредили ЕС о риске "эффекта домино" в ситуации с поставками газа.