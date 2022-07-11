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РИА Новости

В Киеве заявили, что ПРО наподобие "Железного купола" не защитит Украину

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Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле
Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" или схожие с ней установки не подходят Украине, потому что они не защищают от крылатых и баллистических ракет, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", – цитирует его издание "Страна.ua".

По мнению Резникова, Украине нужно развивать собственную систему противоракетной обороны или получать ее компоненты от партнеров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Украина перестала настаивать на поставках западной авиационной техники.

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Страны
Израиль
Украина
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