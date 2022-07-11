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Интерфакс-АВН

Байден назвал одной из целей ближневосточной поездки поиск союзников для противодействия России

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в своей статье, написанной для Washington Post, заявил, что в ходе поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат Америку в противостоянии с Россией и помогут победить в конкуренции с Китаем.

Байден подчеркнул, что его работа заключается в том, "чтобы сохранить нашу страну сильной и безопасной". Для этого США должны противостоять России, превзойти Китай, заняв наилучшую позицию на Ближнем Востоке, "и работать для большей стабильности" в этом регионе, пояснил американский лидер.

Байден добавил, что для максимальной реализации поставленных целей "мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на результаты" политики Соединенных Штатов.

Он также отметил, что "более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях".

"Его водные пути имеют большое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на мировые поставки действий России на Украине", - подчеркнул американский президент.

Байден сообщил, что в настоящее время американские и саудовские эксперты "работают (...), с другими странами-производителями нефти из ОПЕК чтобы помочь стабилизировать нефтяные рынки".

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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