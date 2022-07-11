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Военное обозрение

Мотоциклетные подразделения ВСУ на мотоциклах «Днепр» появились на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

В составе украинской армии созданы мотоциклетные подразделения. Первые снимки и видео украинских военных на мотоциклах "Днепр" МТ-11 появились еще в конце июня этого года. На вооружении мотоциклов с коляской стоят противотанковые комплексы.

ВСУ стали применять мотоциклы "Днепр" с установленными на них ПТРК "Метис-М" на Донбассе. Основная задача таких подразделений - борьба с российской бронетехникой. Мотоциклы придают мобильность и позволяют оперативно перебрасывать группы на танкоопасные направления, наносить удары и отходить. Как заявляют в ВСУ, это эффективно и дешево. В украинских пабликах заявляется, что появились подразделения на мотоциклах с установленными пулеметами, но такие фото отсутствуют.

Стоит отметить, что опыт применения мотоциклетных подразделений в ВСУ далеко не новый, во время Великой Отечественной войны мотоциклы использовали обе стороны, причем в составе Вермахта мотоциклетные батальоны появились раньше и просуществовали до 1942 года, после чего их объединили с разведывательными. В Красной армии первые мотоциклетные батальоны появились только в 1940 году. Советские подразделения военных мотоциклистов традиционно относились к бронетанковым частям, а их мотоциклы числились как бронетехника.

В послевоенное время мотоциклетные роты были включены в состав разведывательных батальонов мотострелковых и танковых дивизий. Основным вооружением таких рот были пулеметы ПК и ручные гранаты.

В последние годы мотоциклы опять набирают популярность, данная техника массово применяется в локальных военных конфликтах, к примеру, на Ближнем Востоке. Снова появляются мотоциклетные подразделения, но уже не батальоны и не роты, а небольшие группы. В российской армии предпочтение отдают квадроциклам и мотовездеходам, созданным на их базе. Также ведется разработка электромотоциклов для подразделений спецназа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Днепр
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