Западу посоветовали напрямую вмешаться в конфликт на Украине

Финский историк: Западу следует задуматься о возможности военного вмешательства в ситуацию на Украине

Опосредованная война с Россией в долгосрочной перспективе не принесет Западу желаемого результата, пишет Verkkouutiset. Такое мнение высказал в твиттере финский военный историк. Он считает, что рано или поздно — если есть цель победить — страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в ситуацию на Украине.

Арно Рюдман (Arno Rydman)

Специалист по военной истории Юсси Ялонен (Jussi Jalonen) считает, что западным странам стоит задуматься о возможности военного вмешательства в происходящее на Украине — если они хотят, чтобы Украина победила и война прекратилась.

"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу. Такая стратегия может быть достаточна для того, чтобы Украина не проиграла. Однако она не может гарантировать победу Украины", — рассуждает Ялонен в Твиттере.

"Хотя Россия никогда не сможет захватить всю Украину, она все же скорее будет выигрывать, чем проигрывать, пока продолжаются эти боевые действия".

По словам Ялонена, Россия сможет удержать оккупированной большую часть Восточной Украины и нанести ей урон. Так что она сможет по-прежнему контролировать большую часть Черного моря. Кроме этого, нынешняя война очень важна для руководства России.

"Эта „спецоперация“ — топливо для пропаганды российского правительства. Для обоснования новых исключительных действий — например, для ввода специальных мер в экономике при силовых операциях — постоянно будут находиться аргументы. На каком-то этапе призовут еще больше резервистов", — говорит Ялонен.

"Несмотря на то, что войска истощены, русские продолжают продвигаться. Сначала Северодонецк, дальше — Славянск, а потом, наверное, Краматорск".

По словам Ялонена, о возможном военном вмешательстве Запада для прекращения войны сейчас никто говорить не хочет. Он подчеркивает, что речь идет об интервенции Запада в пределах границ Украины.

"Если исходить из того, что цель заключается в том, чтобы гарантировать территориальную целостность Украины и победу Украины в войне, то опосредованная война (между Россией и Западом) в долгосрочной перспективе эффективной не будет".

"Так что рано или поздно — если есть цель победить в этой войне — страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства".

По мнению Ялонена, чем быстрее это получится озвучить и признать, тем лучше.

"Конечно, всех беспокоит возможность использования ядерного оружия. Есть реальные опасения, что интервенция может создать ситуацию, в которой Россия прибегнет к применению тактического ядерного оружия".

"Я не игнорирую эти опасения. Но пока ядерный арсенал позволяет безнаказанно начать войну, установленный международный порядок действительно находится на очень шаткой почве. Это проблема, которую важно изучать и решать".