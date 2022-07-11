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Военное обозрение

Украина получила партию миномётных мин калибра 60-мм, произведённых на Тайване

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Источник изображения: topwar.ru

Тайвань присоединился к списку стран, поставляющих оружие и боеприпасы на Украину, подразделения территориальной обороны получили партию минометных 60-мм мин производства Тайваня. Об этом сообщает украинская пресса.

Как пишет "Милитарный портал", Украина получила партию мин для 60-мм минометов сербского производства, используемых территориальной обороной. Как оказалось, все мины произведены на Тайване. Демонстрация боеприпасов была произведена на одном из военных полигонов, где проходили тренировки подразделений "Запорожской отдельной бригады территориальной обороны".

Говоря о "сербских 60-мм минометах", украинское издание вероятно имеет в виду югославский 60мм миномет M57, до сих пор производящийся в Сербии и стоящий на вооружении Особой бригады ВС Сербии. Сама Сербия оружие и боеприпасы Украине не поставляет, но достоверно известно, что после 2014 года Киев получал партии сербского оружия и боеприпасов через компании европейских стран, в частности Чехию и Польшу. В 2019 году ВСУ на Донбассе применяли 60-мм мины M73HE сербского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Чем хорош сербский миномет, так это тем, что он может применять все типы 60-мм минометных боеприпасов. Однако из-за небольшого количества минометов они стоят на вооружении только территориальной обороны Украины. Масса миномета - 19,7 кг, расчет три человека - командир расчета, наводчик и заряжающий, скорострельность - 25-30 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы - 2537 метров.

По информации украинского издания, произведенные в Тайване мины могли попасть на Украину вместе с боеприпасами из США, так как сам Тайвань прямых поставок на Украину не ведет, тем более вооружения.

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Страны
Польша
Сербия
США
Тайвань
Украина
Чехия
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