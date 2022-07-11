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Военное обозрение

Германия нашла поставщика боеприпасов для ЗСУ Gepard 1A2, планируемых к поставке на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Украина уже в этом месяце может получить на вооружение немецкие зенитные самоходные установки Gepard 1A2, Германия нашла поставщика дополнительных боеприпасов для ЗСУ. Как сообщает журнал Spiegel, в Норвегии согласились поставить необходимое количество снарядов для зенитных установок.

По информации издания, которое ссылается на неназванные источники, Минобороны ФРГ нашло норвежского производителя, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF, стоящими на вооружении ЗСУ Gepard 1A2. Никаких других подробностей не приводится, но подчеркивается, что если все пойдет по плану, то Киев получит первые зенитные установки уже в этом месяце.

Эпопея с передачей Украине ЗСУ Gepard длится с апреля этого года. Компания-производитель этих зенитных установок Krauss-Maffei Wegmann предложила передать Украине 50 ЗСУ Gepard 1A2, снятых с длительного охранения. 28 апреля Бундестаг дал свое разрешение на передачу, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сказала речь, благословив отправку установок Киеву и на этом дело застопорилось. Как оказалось, у ФРГ нет необходимого количества боеприпасов для зениток, а Швейцария, являющаяся производителем снарядов, отказалась поставлять их Украине. Все дело в том, что самоходка оснащена 35-мм автоматическими пушками Oerlikon GDF также швейцарского производства, а законы Швейцарии запрещают поставку вооружений в страны, где идут боевые действия.

Попытка найти снаряды в Бразилии, Катаре и Иордании не увенчались успехом. Теперь вот вариант с Норвегией.

Как ранее сообщалось, ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км. При этом установка не имеет возможности бороться с современными воздушными угрозами, поэтому и была снята с вооружения.

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Страны
Бразилия
Германия
Иордания
Катар
Норвегия
Украина
Швейцария
Компании
Krauss-Maffei
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