Болгарский эксперт: с Россией лучше не лезть на рожон

Есть ли напряженность между Болгарией и Россией

Скандал с высылкой российских дипломатов из Болгарии усилил напряженность в отношениях двух стран. Чем она закончится, и как Софии следует себя вести в связи с конфликтом на Украине? Об этом рассуждают в программе радио Nova болгарские эксперты.

Гости программы радио NOVA - журналист Валерий Найденов, экономист Аркадий Шарков и предприниматель Андрей Бычваров – рассуждают о том, есть ли напряженность между Болгарией и Россией из-за высылки российских дипломатов.

МИД России предупредил, что Россия может принять меры против всего Евросоюза в ответ на решение Болгарии. "Политизированное решение Софии о необоснованном сокращении нашего дипломатического персонала в Болгарии не останется без ответа", - подчеркнула пресс-секретарь Мария Захарова. Также она отметила, что "безоглядная поддержка Брюсселем антироссийских действий отдельных государств-членов возлагает ответственность за их последствия на весь ЕС".

NOVA: Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раз повторил, что решение Софии не было самостоятельным шагом премьер-министра в отставке.

Валерий Найденов: Прежде всего хочу сказать, что в России уже очень давно ведется откровенная пропаганда против Болгарии: там внушают, что мы предатели, мы их бросили, мы воткнули им нож в спину. В свое время я работал корреспондентом в России, мне даже довелось присутствовать на последнем заседании СЭВ – оно проходило в Софии, в гостинице "Москва", я был единственным допущенным журналистом и видел все от начала и до конца. Я видел, как это было – нас просто бросили (Советская делегация заявила, что торговля за переводные рубли прекращается, валютой должен быть доллар, а цена за товар – не ниже мировой. – Прим.пер.). Представитель Чехии тогда возмутился: "В таком случае, никакого СЭВ не будет". И Рыжков, тогдашний премьер, сказал мне: "Да, на это и расчёт". Кооперативные поставки прекратились, а более 60% внешней торговли Болгарии приходилось тогда на Советский союз

- То есть это были первые санкции России против Болгарии?

- Спустя полгода для Болгарии ввели максимально высокие таможенные пошлины. Сделали это просто так, без какой бы то ни было причины. Я на протяжении многих лет думал, почему они это сделали – это же была основная причина кризисов 90-х. Вся промышленность погибла именно из-за этого. Во-первых, потому что она была заточена на другие цены на топливо и сырье, а во-вторых, потому что таким образом болгарский экспорт в Россию стал запрещен. И для всех наших соседей также были введены таможенные ограничения. Кто-то, конечно, возил болгарские товары через Сербию. Россия "сложила все яйца в югославскую корзину". Почему – думаю, одно из объяснений - наличие у Югославии базы подводных лодок в Средиземном море.

А что касается нынешнего скандала – по-моему, он быстро пройдет, все очень скоро о нем забудут по одной простой причине – ситуация вокруг Украины обостряется. Судя по всему, на мирные переговоры особо никто не рассчитывает, ждут какого-то перелома – Запад хочет добиться перелома. Как этого добиться? Скорее всего, отправят польские дивизии на помощь украинцам – тогда-то и начнется реальная война.

- Это же вмешательство НАТО, разве нет?

- Могу сказать только одно – про Болгарию вообще забудут. Надеюсь, Болгария не будет отправлять солдат. Ей и отправлять-то некого, если задуматься

- А вы как знаток России, работавший там, какой реакции ожидаете? Что будет после закрытия посольства, остановки работы…

- Да, возможно, посольство закроют, однако при нынешних отношениях это не будет иметь бог знает какие последствия. Наша торговля, скажем так, приостановлена, их газ мы покупаем у фирмы-посредника – только, должен отметить, все газовые посредники – люди Путина. Покупая газ у посредника, вы фактически пополняете карманы людей Путина. Они предлагают очень интересные условия: подешевле, но только через посредника, а посредник, в свою очередь, покупает у "Газпрома" - гораздо дешевле, чем продает

- Но не будем забывать о нефти

Аркадий Шарков: Отсрочка от эмбарго на 2 года. Очень интересный момент. Как это именно нашему НПЗ потребовалось такое исключение, с газом – никаких проблем, а с нефтью нам нужны эти два года. За этим стоит пристально следить – почему одно можно, а другое…

- Андрей Бычваров, вы тоже, скажем так, связаны с Россией

Андрей Бычваров: Да, я родился в Москве и жил там несколько лет, недавно с огромным удовольствием ездил туда. Мы являемся свидетелями столкновения двух точек зрения, двух спикеров: одна танцует в эфире (Захарова), а вторая – Оана Лунгеску (пресс-секретарь НАТО, заявила о своей безоговорочной поддержке Болгарии со стороны ЕС и НАТО). Думаю, кое-кому в Болгарии нужно выдать медаль. Для меня это шаг в сторону европейской семьи. Мое личное мнение – речь действительно идет о столкновении двух цивилизационных моделей. Благодаря одному русскому поэту (Тютчеву) появилось уникальное крылатое выражение "Умом Россию не понять" - то есть Россию нельзя воспринимать чисто аналитически, но мало кто знает продолжение – двустишие заканчивается словами "В Россию можно только верить". Не будем забывать, что в России никогда не было некоторых демократических процессов. Россия освободила своих крепостных где-то в 1860-х, если не ошибаюсь (1861), и Александр Освободитель (памятник ему стоит перед болгарским парламентом), которому нас призывают быть чрезвычайно благодарными, освободил не Болгарию, а крепостных – за что они его чуть позже с благодарностью убили в Петербурге. Политика и отношение к России – крайне болезненные для меня темы, негативное отношение к русским и русской культуре я не поддерживаю в принципе, а вот отношение к внешней политике России, на мой взгляд, очень правильное. Я сегодня читал российские новости, и у меня волосы встали дыбом. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, мы будто бы постепенно выходим из стокгольмского синдрома. При коммунизме нас неоднократно подвергали насилию, что частично подтверждает даже риторика – большинство комментариев в адрес Болгарии в духе "болгары, как они посмели" и "да они пешки" - ведь, если вы сами управляете пешками, вы и других людей, демократические страны будете воспринимать, как чьих-то пешек. Так что я скорее приветствую этот шаг (чтобы весь ЕС отвечал за решение Болгарии). По-моему, это блестящий ход господина Путина, с помощью которого он так консолидировал ЕС. Могу сказать только "браво".

- Господин Шарков?

А.Ш.: Интересный процесс. Я бы взглянул на это немного под другим углом. Более глобально. Россия опасна, потому что у нее есть ядерное оружие. Очевидно, что не все ее ходы мы можем предсказать. До 24 февраля одни говорили, что Россия нападет, другие – что не нападет, а еще раньше говорили "да как же мы на вас нападем, мы же друзья" и т.д. Оказалось наоборот. Некоторые считают, что ядерное разоружение Украины после распада СССР было ошибкой. Способ одной страны защититься от другой – представлять для нее ядерную угрозу: если те нажмут на кнопку, то и эти тоже, или же случится так называемый MAD - mutual assured destruction (взаимное гарантированное уничтожение), то есть мы, к несчастью, все вместе умрем. Что бы ни случилось, какими бы ни были санкции, я надеюсь, что до войны, в которой участвует Европа, дело не дойдет. Очень надеюсь, хотя опосредованно Европа и Штаты уже вмешиваются в ситуацию на Украине – через наемников и инструкторов. Россия для Европы как торговый партнер становится токсичной, но для Китая Россия – прекрасные задворки, богатые ценными ресурсами. Китай – к концу года там ожидается переизбрание Си Цзиньпина – включит Россию в свою сферу влияния, будет новое разделение. Китай с Россией (и другими странами БРИКС) против Запада (сюда входят США, Европа, Австралия, Япония и другие присоединившиеся к этому пакту). Нужно отметить, что Китай до сих пор не может избавиться от необходимости торговать с Западом. И в ближайшее время ситуация не изменится, как с Россией не будет – она, кстати, понесла от этого колоссальный ущерб. В Европе, если потревожишь население, заставишь его как-то страдать, можно спровоцировать серьезные политические изменения – в России же это только сплачивает и объединяет. Скорее всего, Россию ждет политическая стабильность, а ее экономика превратится в рудник Китайской империи.

- Интересный тезис. Полагаю, можем продолжить рассуждения на эту тему. Один из вопросов – как око с Востока (если посмотреть из Болгарии) будет смотреть на нас? Как отметил г-н Найденов, пока мы не участвуем в конфликте

В.Н.: Я думаю, в случае с Россией нам лучше воздержаться. Геополитически мы от нее зависим. Бежать некуда. Были бы мы где-то на Гольфстриме – другое дело. Давайте не будем вести себя как поляки. У поляков совсем другое геостратегическое положение. Лучше быть пассивным и ждать.

А.Б.: Я бы не сказал, что мы должны быть пассивными. Когда обсуждалось расположение американских баз, был очень хороший комментарий – не помню, чей, то ли Германии, то ли Англии: "Мы всю жизнь живем под прицелом российских ракет, и живем хорошо". Так что неважно, стратегическая цель мы или нет, просто задиристыми и высокомерными быть не нужно, как и пассивными – ни в коем случае. Как ранее отмечал Валерий, в Болгарии газ стоил в несколько раз дороже, чем в Германии.

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