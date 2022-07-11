Войти
ИноСМИ

Болгарский эксперт: с Россией лучше не лезть на рожон

566
0
0
Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: © Image by Виктор Сапожников from Pixabay

Есть ли напряженность между Болгарией и Россией

Скандал с высылкой российских дипломатов из Болгарии усилил напряженность в отношениях двух стран. Чем она закончится, и как Софии следует себя вести в связи с конфликтом на Украине? Об этом рассуждают в программе радио Nova болгарские эксперты.

Гости программы радио NOVA - журналист Валерий Найденов, экономист Аркадий Шарков и предприниматель Андрей Бычваров – рассуждают о том, есть ли напряженность между Болгарией и Россией из-за высылки российских дипломатов.

МИД России предупредил, что Россия может принять меры против всего Евросоюза в ответ на решение Болгарии. "Политизированное решение Софии о необоснованном сокращении нашего дипломатического персонала в Болгарии не останется без ответа", - подчеркнула пресс-секретарь Мария Захарова. Также она отметила, что "безоглядная поддержка Брюсселем антироссийских действий отдельных государств-членов возлагает ответственность за их последствия на весь ЕС".

NOVA: Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раз повторил, что решение Софии не было самостоятельным шагом премьер-министра в отставке.

Валерий Найденов: Прежде всего хочу сказать, что в России уже очень давно ведется откровенная пропаганда против Болгарии: там внушают, что мы предатели, мы их бросили, мы воткнули им нож в спину. В свое время я работал корреспондентом в России, мне даже довелось присутствовать на последнем заседании СЭВ – оно проходило в Софии, в гостинице "Москва", я был единственным допущенным журналистом и видел все от начала и до конца. Я видел, как это было – нас просто бросили (Советская делегация заявила, что торговля за переводные рубли прекращается, валютой должен быть доллар, а цена за товар – не ниже мировой. – Прим.пер.). Представитель Чехии тогда возмутился: "В таком случае, никакого СЭВ не будет". И Рыжков, тогдашний премьер, сказал мне: "Да, на это и расчёт". Кооперативные поставки прекратились, а более 60% внешней торговли Болгарии приходилось тогда на Советский союз

- То есть это были первые санкции России против Болгарии?

- Спустя полгода для Болгарии ввели максимально высокие таможенные пошлины. Сделали это просто так, без какой бы то ни было причины. Я на протяжении многих лет думал, почему они это сделали – это же была основная причина кризисов 90-х. Вся промышленность погибла именно из-за этого. Во-первых, потому что она была заточена на другие цены на топливо и сырье, а во-вторых, потому что таким образом болгарский экспорт в Россию стал запрещен. И для всех наших соседей также были введены таможенные ограничения. Кто-то, конечно, возил болгарские товары через Сербию. Россия "сложила все яйца в югославскую корзину". Почему – думаю, одно из объяснений - наличие у Югославии базы подводных лодок в Средиземном море.

А что касается нынешнего скандала – по-моему, он быстро пройдет, все очень скоро о нем забудут по одной простой причине – ситуация вокруг Украины обостряется. Судя по всему, на мирные переговоры особо никто не рассчитывает, ждут какого-то перелома – Запад хочет добиться перелома. Как этого добиться? Скорее всего, отправят польские дивизии на помощь украинцам – тогда-то и начнется реальная война.

- Это же вмешательство НАТО, разве нет?

- Могу сказать только одно – про Болгарию вообще забудут. Надеюсь, Болгария не будет отправлять солдат. Ей и отправлять-то некого, если задуматься

- А вы как знаток России, работавший там, какой реакции ожидаете? Что будет после закрытия посольства, остановки работы…

- Да, возможно, посольство закроют, однако при нынешних отношениях это не будет иметь бог знает какие последствия. Наша торговля, скажем так, приостановлена, их газ мы покупаем у фирмы-посредника – только, должен отметить, все газовые посредники – люди Путина. Покупая газ у посредника, вы фактически пополняете карманы людей Путина. Они предлагают очень интересные условия: подешевле, но только через посредника, а посредник, в свою очередь, покупает у "Газпрома" - гораздо дешевле, чем продает

- Но не будем забывать о нефти

Аркадий Шарков: Отсрочка от эмбарго на 2 года. Очень интересный момент. Как это именно нашему НПЗ потребовалось такое исключение, с газом – никаких проблем, а с нефтью нам нужны эти два года. За этим стоит пристально следить – почему одно можно, а другое…

- Андрей Бычваров, вы тоже, скажем так, связаны с Россией

Андрей Бычваров: Да, я родился в Москве и жил там несколько лет, недавно с огромным удовольствием ездил туда. Мы являемся свидетелями столкновения двух точек зрения, двух спикеров: одна танцует в эфире (Захарова), а вторая – Оана Лунгеску (пресс-секретарь НАТО, заявила о своей безоговорочной поддержке Болгарии со стороны ЕС и НАТО). Думаю, кое-кому в Болгарии нужно выдать медаль. Для меня это шаг в сторону европейской семьи. Мое личное мнение – речь действительно идет о столкновении двух цивилизационных моделей. Благодаря одному русскому поэту (Тютчеву) появилось уникальное крылатое выражение "Умом Россию не понять" - то есть Россию нельзя воспринимать чисто аналитически, но мало кто знает продолжение – двустишие заканчивается словами "В Россию можно только верить". Не будем забывать, что в России никогда не было некоторых демократических процессов. Россия освободила своих крепостных где-то в 1860-х, если не ошибаюсь (1861), и Александр Освободитель (памятник ему стоит перед болгарским парламентом), которому нас призывают быть чрезвычайно благодарными, освободил не Болгарию, а крепостных – за что они его чуть позже с благодарностью убили в Петербурге. Политика и отношение к России – крайне болезненные для меня темы, негативное отношение к русским и русской культуре я не поддерживаю в принципе, а вот отношение к внешней политике России, на мой взгляд, очень правильное. Я сегодня читал российские новости, и у меня волосы встали дыбом. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, мы будто бы постепенно выходим из стокгольмского синдрома. При коммунизме нас неоднократно подвергали насилию, что частично подтверждает даже риторика – большинство комментариев в адрес Болгарии в духе "болгары, как они посмели" и "да они пешки" - ведь, если вы сами управляете пешками, вы и других людей, демократические страны будете воспринимать, как чьих-то пешек. Так что я скорее приветствую этот шаг (чтобы весь ЕС отвечал за решение Болгарии). По-моему, это блестящий ход господина Путина, с помощью которого он так консолидировал ЕС. Могу сказать только "браво".

- Господин Шарков?

А.Ш.: Интересный процесс. Я бы взглянул на это немного под другим углом. Более глобально. Россия опасна, потому что у нее есть ядерное оружие. Очевидно, что не все ее ходы мы можем предсказать. До 24 февраля одни говорили, что Россия нападет, другие – что не нападет, а еще раньше говорили "да как же мы на вас нападем, мы же друзья" и т.д. Оказалось наоборот. Некоторые считают, что ядерное разоружение Украины после распада СССР было ошибкой. Способ одной страны защититься от другой – представлять для нее ядерную угрозу: если те нажмут на кнопку, то и эти тоже, или же случится так называемый MAD - mutual assured destruction (взаимное гарантированное уничтожение), то есть мы, к несчастью, все вместе умрем. Что бы ни случилось, какими бы ни были санкции, я надеюсь, что до войны, в которой участвует Европа, дело не дойдет. Очень надеюсь, хотя опосредованно Европа и Штаты уже вмешиваются в ситуацию на Украине – через наемников и инструкторов. Россия для Европы как торговый партнер становится токсичной, но для Китая Россия – прекрасные задворки, богатые ценными ресурсами. Китай – к концу года там ожидается переизбрание Си Цзиньпина – включит Россию в свою сферу влияния, будет новое разделение. Китай с Россией (и другими странами БРИКС) против Запада (сюда входят США, Европа, Австралия, Япония и другие присоединившиеся к этому пакту). Нужно отметить, что Китай до сих пор не может избавиться от необходимости торговать с Западом. И в ближайшее время ситуация не изменится, как с Россией не будет – она, кстати, понесла от этого колоссальный ущерб. В Европе, если потревожишь население, заставишь его как-то страдать, можно спровоцировать серьезные политические изменения – в России же это только сплачивает и объединяет. Скорее всего, Россию ждет политическая стабильность, а ее экономика превратится в рудник Китайской империи.

- Интересный тезис. Полагаю, можем продолжить рассуждения на эту тему. Один из вопросов – как око с Востока (если посмотреть из Болгарии) будет смотреть на нас? Как отметил г-н Найденов, пока мы не участвуем в конфликте

В.Н.: Я думаю, в случае с Россией нам лучше воздержаться. Геополитически мы от нее зависим. Бежать некуда. Были бы мы где-то на Гольфстриме – другое дело. Давайте не будем вести себя как поляки. У поляков совсем другое геостратегическое положение. Лучше быть пассивным и ждать.

А.Б.: Я бы не сказал, что мы должны быть пассивными. Когда обсуждалось расположение американских баз, был очень хороший комментарий – не помню, чей, то ли Германии, то ли Англии: "Мы всю жизнь живем под прицелом российских ракет, и живем хорошо". Так что неважно, стратегическая цель мы или нет, просто задиристыми и высокомерными быть не нужно, как и пассивными – ни в коем случае. Как ранее отмечал Валерий, в Болгарии газ стоил в несколько раз дороже, чем в Германии.

(…)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Болгария
Великобритания
Германия
Китай
Россия
Сербия
США
Украина
Чехия
Югославия
Япония
Компании
НПЗ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
12.07.2022
После украинского конфликта сформируется новая карта мира
15.03.2022
ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится
25.02.2022
Kupředu do minulosti: Украине уже ничто не поможет
29.12.2021
Год великой поляризации
24.11.2021
Трехсторонний сигнал Пекину
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем