Все в лодке: как субмарины «Ясень-М» изменят возможности флота

Чем оснащены корабли нового проекта и когда все восемь из них начнут нести службу

В конце июля новая атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта «Ясень-М» выполнит учебно-боевые пуски крылатых ракет и отправится к месту постоянного базирования на Тихий океан. Вторая серийная субмарина этого же проекта — «Красноярск» — в первых числах июля вышла на ходовые испытания. Как рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе, график проведения работ и испытаний обеих подлодок уже согласован с военным ведомством, а их узлы и механизмы находятся в высокой степени готовности. Что это означает для боеготовности российского флота и обеспечения безопасности государства, специально для «Известий» разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

Тайная служба

Строительство и ввод в эксплуатацию новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» постепенно входят в ритм и начинают двигаться по плану. Эти субмарины — серийное продолжение лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», заложенной еще в 1993 году. Ее строили рекордно долго — 18 лет. Проект «Ясень» вобрал в себя все достижения советского подводного кораблестроения: максимально сниженная шумность, революционная конструкция корпуса, уникальный гидроакустический комплекс, бортовые торпедные аппараты, универсальная вертикальная пусковая установка для ракет разного назначения. По сути, «Северодвинск» стал подводной лодкой, на которой отрабатывались самые передовые решения, реализованные впоследствии в серийном проекте 885М «Ясень-М».

Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 «Казань» проекта «Ясень-М» к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Он представляет собой серию из восьми универсальных ударных лодок. На флоте первый корабль серии называют головным, за которым далее следуют серийные образцы — первый, второй и так далее. Головной лодкой проекта «Ясень-М» стала К-561 «Казань», а первой серийной — К-573 «Новосибирск». «Казань» после трех лет испытаний и доводки в мае 2021 года вошла в боевой состав Северного флота. «Новосибирск» приняли в ВМФ следом за «Казанью» в декабре прошлого года. Обновленный проект строится уже только российской кооперацией предприятий и обладает модернизированными системами и оборудованием. Новая подлодка стала на несколько метров короче первого «Ясеня», но все основные черты сохранила.

Торжественная церемония спуска на воду первой серийной атомной подводной лодки проекта «Ясень-М» К-573 «Новосибирск» на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. 2019 год Источник изображения: Фото: РИА Новости

Субмарины проекта универсальные ударные и могут выполнять задачи как по борьбе с другими подводными кораблями, так и по уничтожению надводных и наземных целей. Под водой «Ясень-М» «слышит» всё на дальности в десятки километров с помощью гидроакустического комплекса «Иртыш-Амфора». Он включает в свой состав мощную носовую сферическую антенну и несколько бортовых антенн. Фактически «Ясень-М» «слушает» окружающее пространство не только в передней полусфере, но и по бокам и в задней полусфере. С учетом пониженной шумности это дает преимущество первым обнаружить противника и нанести удар.

Дальний удар

Лодка оснащена самыми современными самонаводящимися торпедами, которые могут атаковать подводные и надводные корабли. Получив координаты противника, «Ясень-М» может применить по таким целям ракеты комплекса «Калибр-ПЛ». На атомных «Ясенях» не простой «Калибр», который заметно отличается от похожего ракетного комплекса, размещенного на неатомных подводных лодках проекта 06363. Пусковые установки «Ясеней» кроме крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» могут применять и заметно более мощные универсальные гиперзвуковые «Цирконы», испытания которых должны завершить в этом году. Обычные же «Калибры» могут поражать морские цели на дальности не менее 250 км и наземные цели на дальности до 2,5 тыс. км.

Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

С таким вооружением «Ясени» фактически могут выполнять стратегические задачи, так как способны нанести неожиданный обезглавливающий и неотвратимый удар «Цирконами» на дальность не менее 1 тыс. км. Современной противовоздушной обороне отразить налет этих гиперзвуковых ракет практически невозможно.

Восемь серийных атомных ударных лодок — это не так много, всего по четыре лодки для Северного и Тихоокеанского флотов. Скорее всего, следом за серией «Ясень-М» начнут строительство не менее универсальных, но, возможно, более бюджетных лодок проекта «Хаски». Деталей по ним пока нет, и какие-то сравнения носят пока чисто гипотетический характер. А вот первая лодка для Тихого океана — К-573 «Новосибирск» уже до этой зимы выполнит переход на Камчатку, где будет нести службу вместе с новейшими стратегическими подводными ракетоносцами проекта «Борей». Позже и по мере готовности к ним присоединятся еще несколько лодок проекта 885М. Ожидается, что вообще строительство серии «Ясень-М» завершится в 2027–2028 годах. Следующую же лодку проекта — К-571 «Красноярск» — флот должен получить до конца 2022-го. Именно эта субмарина в конце июня вышла в море на ходовые испытания. Вполне возможно, что после завершения работ и зимовки на Северном флоте «Красноярск» тоже уйдет на Тихий океан. Это заметно усилит тихоокеанскую подводную группировку ВМФ России. Следом же за «Красноярском» флот будет ждать «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Дмитрий Корнев