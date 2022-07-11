Белорусы никому не позволят диктовать, как им жить, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: никто не позволит нам диктовать, как жить и что делать

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. Белорусы никому не позволят диктовать, как им жить и что делать, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступил на празднике "Купалье. Александрия собирает друзей", прошедшем в Могилевской области.

"Мы с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Всегда готовы поделиться куском хлеба и дать убежище тем, кто потерял все. Мы гордимся своей историей и своей землей. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать", – цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он также добавил, что настоящий белорус – "это тот, у кого есть дом", который он "всегда будет защищать, если понадобится, то и с оружием в руках".

Ранее радио Sputnik сообщало, что Александр Лукашенко заявил о том, что Европе нет политиков, которые "не пойдут на поводу" у США.