Закроет ли Москва глаза на турецкую операцию на севере Сирии?

Москва, скорее всего, даст "зелёный свет" на проведение турецкой военной операции на севере Сирии, пишет Al Mayadeen. Но если Турция будет настаивать на проведении операции без согласия России, это станет победой Вашингтона, который смог "вбить клин" в отношения между Москвой и Анкарой.

Турция отправляет подкрепления в Манбидж, Тель-Рифаат, Айн-Иссу и северные районы провинции Алеппо, а также обстреливает город Азаз, что показывает серьезность её намерений в проведении военной операции на территориях, находящихся под контролем "Сирийских демократических сил" (СДС).

Анкаре, возможно, удалось добиться от Вашингтона некоторых стратегических уступок после встречи Эрдогана и Байдена. Речь идёт о Сирии и новой военной операции, цель которой – создать 30-километровую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы. На саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз напомнил о пятой военной операции, которую он намеревается провести на севере Сирии.

Сирия приветствует посредничество Ирана... Но?

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил с официальным визитом Турцию и Сирию, в ходе которого высказался за обеспечение мира между этими странами. Он заявил о необходимости активизировать координацию между Дамаском и Анкарой, чтобы избежать эскалации напряженности и предотвратить проведение новой турецкой военной операции, которая "дестабилизирует регион".

Сирия, со своей стороны, не против договориться с Турцией при условии, что она впоследствии выведет свои войска с сирийской территории и откажется от поддержки терроризма. В то же время Дамаск сделал ставку на посредничество Алжира. Он надеялся с его помощью вернуться в ЛАГ и договориться с арабскими странами о выводе турецких сил с территории страны. Кроме того, он не исключал и посредничество Тегерана. Сирийские власти хотят получить от Турции заверения в освобождении оккупированных ею территорий на севере страны.

СДС, в свою очередь, осознают серьезность турецких угроз. Они попытались активизировать координацию с сирийской армией для отражения любого возможного турецкого вторжения, поскольку силы Асада уже добрались до районов, находящихся под контролем СДС, и разместились в Айн-Иссе, Эль-Бабе, Манбидже и Айн-эль-Араб. Подразделения, дислоцированные в городах и населенных пунктах, расположенных на международной трассе М4 (Алеппо-Ракка), были усилены.

Сирийские, российские и даже иранские усилия сосредоточены на передаче этих районов под контроль сирийской армии, но новый механизм координации, созданный между силами Асада и СДС, не действует вдоль трассы М4. СДС фактически так и не решились передать районы, находящиеся под их контролем, сирийской армии. Однако они обратились к США с просьбой о посредничестве и защите от турецкой армии.

Российская позиция и способность Эрдогана убедить Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Турцию воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к опасной эскалации напряженности на севере Сирии. Силовые действия без согласования с законными властями Сирии представляли бы собой нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. В связи с этим Россия направила военное подкрепление на свою базу в районе Камышлы, чтобы усилить свое военное присутствие на востоке Евфрата, а также проинформировала СДС о необходимости отхода от приграничной полосы и передачи её сирийской армии.

Нет никаких сомнений в том, что турецкая политика в Сирии отчасти связана с позициями России. Удастся ли Эрдогану убедить Путина дать ему то, что он хочет, когда российский лидер упорно твердит, что мир радикально изменится после вступления Швеции и Финляндии в НАТО? Благодаря турецко-шведско-финским договоренностям, которым предшествовала турецко-американская сделка, Анкара резко изменила свою позицию в отношении членства этих стран в НАТО.

Кризис доверия между Турцией и Россией

Турецко-российское взаимопонимание в отношении украинского кризиса было подорвано. Нет сомнений в том, что Анкара добилась значительных успехов, которые повлияют на её стратегические отношения с Москвой. Некоторые аналитики считают, что Россия должна поддерживать контакты с Турцией ради совместных соглашений, коммерческих и туристических проектов, стратегических планов, разрешения сирийского кризиса, баланса сил в Чёрном море, транспортировки энергоресурсов и поставок украинского зерна на мировой рынок.

Но Байден нанес удар по Путину, который рассчитывал, что Турция повременит с согласием на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Отношения между Россией и Турцией ухудшились, поскольку молчаливая позиция Москвы по этому вопросу усугубляет кризис доверия с Анкарой. Она понесет ответственность за отказ от посредничества, которого сама и добивалась, особенно после того, как США заявили, что не видят в настоящее время возможности для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Москва, скорее всего, даст "зелёный свет" на проведение военной операции на севере Сирии, иначе она будет выглядеть слабой. Она не сможет проигнорировать действия Анкары, так как её ставка на сбалансированную турецкую позицию не оправдалась. Россия начала развертывание своих сил в Тель-Рифаате после ухода СДС, что тормозит процесс. Но если Турция будет настаивать на проведении операции без согласия России, это станет победой Вашингтона, который смог "вбить клин" в отношения между Москвой и Анкарой.