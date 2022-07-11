В Мьянме подтвердили получение двух многоцелевых истребителей Су-30СМЭ

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Россия поставила Мьянме первые два многоцелевых истребителя Су-30СМЭ. Самолеты размещены на авиабазе в Нейпьидо. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источники в военном ведомстве страны.

По слова источников, истребители были доставлены в Мьянму еще в марте этого года. Также вместе с самолетами в страну прибыли несколько российских инструкторов и техников, которые будут обучать местный инженерно-технический состав обслуживанию самолетов. Находится они в Мьянме они будут весь гарантийный срок эксплуатации истребителей.

Поставленные ВВС Мьянмы истребители Су-30СМЭ находятся на авиабазе в Нейпьидо, там же находится одна группа российских механиков. Вторая размещена на авиабазе в Мандалае. Размещенные в Нейпьидо истребители могут прикрывать всю территорию страны. Всего Мьянма заказала шесть истребителей Су-30СМЭ, когда будут поставлены еще четыре, информации нет. Контракт на поставку шести Су-30СМЭ был заключен в 2018 году.

Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный) впервые был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Все элементы бортового оборудования созданы российскими предприятиями.

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ способен эффективно преодолевать ПВО, обладает большой боевой мощью за счет большой массы доставляемой боевой нагрузки, имеет свойство сверхманевренности, обеспечивающее ему превосходство над воздушным противником в ближних маневренных боях

- говорится на сайте Рособоронэкспорта.