Войти
Военное обозрение

В Мьянме подтвердили получение двух многоцелевых истребителей Су-30СМЭ

533
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия поставила Мьянме первые два многоцелевых истребителя Су-30СМЭ. Самолеты размещены на авиабазе в Нейпьидо. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источники в военном ведомстве страны.

По слова источников, истребители были доставлены в Мьянму еще в марте этого года. Также вместе с самолетами в страну прибыли несколько российских инструкторов и техников, которые будут обучать местный инженерно-технический состав обслуживанию самолетов. Находится они в Мьянме они будут весь гарантийный срок эксплуатации истребителей.

Поставленные ВВС Мьянмы истребители Су-30СМЭ находятся на авиабазе в Нейпьидо, там же находится одна группа российских механиков. Вторая размещена на авиабазе в Мандалае. Размещенные в Нейпьидо истребители могут прикрывать всю территорию страны. Всего Мьянма заказала шесть истребителей Су-30СМЭ, когда будут поставлены еще четыре, информации нет. Контракт на поставку шести Су-30СМЭ был заключен в 2018 году.

Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный) впервые был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Все элементы бортового оборудования созданы российскими предприятиями.

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ способен эффективно преодолевать ПВО, обладает большой боевой мощью за счет большой массы доставляемой боевой нагрузки, имеет свойство сверхманевренности, обеспечивающее ему превосходство над воздушным противником в ближних маневренных боях

- говорится на сайте Рособоронэкспорта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мьянма
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
РОЭ
Похожие новости
27.03.2017
LIMA-2017: Россия показала в Малайзии более 500 образцов вооружений
22.04.2015
Все на экспорт
21.11.2012
Перспективы дальнейшего развития ВТС России и Китая будут определять новые команды управленцев
17.02.2012
Перевыполнили
06.09.2011
Авиапром - загружен.
29.05.2009
Экспорт российского оружия и военной техники в разные страны
05.07.2007
ДАННЫЕ О ПОСТАВКАХ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем