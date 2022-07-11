Новая американская военная помощь Украине, включая 155-мм высокоточные снаряды

8 июля 2022 года министерство обороны США сообщило о предоставлении очередного нового пакета военной помощи Украине общим объемом 400 млн долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 7,27 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 9,2 млрд долл.

Американский 155-мм корректируемый активно-реактивный снаряд М982А1 Excalibur Increment Ib (DA58) при подготовке к стрельбе при испытаниях перспективной 155-мм/58 дальнобойной самоходной гаубицы ХМ1299 ERCA на полигоне в Юма (штат Аризона), 19.12.2021 (с) Ana Henderson / армия США

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США.

Согласно официальным данным, в новый пакет входят:

- еще четыре боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS (в дополнение к восьми, объявленным передачей ранее) и дополнительное количество боеприпасов для них;

- три ремонтные эвакуационные машины [возможно, М1249] (в дополнение к четырем, выделенным ранее);

- 1000 неназванных высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- подрывные заряды;

- неуказанное количество РЛС обнаружения артиллерийских позиций неназванного типа;

- запасные части и другое имущество.

Из этого перечня наибольший резонанс вызвало предоставление Украине впервые со стороны США высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм. На брифинге в Пентагоне 8 июля высокопоставленный представитель министерства обороны США отказался сообщить, являются ли эти снаряды 155-мм активно-реактивными выстрелами М982 Excalibur или высокоточными комплектами M1156 PGK для 155-мм снарядов, однако подтвердил, что данные выстрелы уже находятся на вооружении американской армии. Большинство обозревателей склоняются к мнению, что речь идет о выстрелах М982 Excalibur.

Напомним, что ранее, по данным канадских СМИ, 22 апреля правительство Канады объявило о намерении передать Украине неназванное количество снарядов М982 Excalibur из наличия канадской армии. По ряду предположений, неизвестные 155-мм высокоточные артиллерийские боеприпасы применяются украинской стороной в боевых действиях с конца мая.

Что касается объявленной в новом пакете американской военной помощи передачи Украине дополнительных четырех боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS, то это доводит общее количество передаваемых Украине боевых машин HIMARS до 12. На брифинге 8 июля высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что ранее выделенные восемь боевых машин HIMARS уже переданы Украине, хотя ранее заявлялось, что вторая "четверка" машин будет поставлена "в середине июля". Первые четыре переданные боевые машины HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, по известным данным, применяются украинской стороной в боевых действиях примерно с 23 июня.

Также указанный представитель министерства обороны США 8 июля опроверг данные о каком-либо уничтожении боевых машин HIMARS на Украине, также заявив, что "я могу уточнить и опровергнуть, что они [русские] не повредили HIMARS".