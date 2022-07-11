Армия США модернизирует артиллерию по итогам спецоперации на Украине

Результаты наблюдений за ходом украинского конфликта подтверждают обоснованность модернизационных усилий армии США

"Уроки", которые США получили в ходе наблюдения за проведением спецоперации России на Украине, показали, что американская армия выбрала "правильные приоритеты" для своей модернизации, пишет Defense News.

Вашингтон – Российская военная операция на Украине показала, что вооруженные силы США выбрали правильные приоритеты для своей модернизации, на что указал начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл (James McConville) в беседе с репортерами во время своего визита в штаб-квартиру армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене.

К Макконвиллу там присоединился новый руководитель командования генерал Дэррил Уилльямс (Darryl Williams), сменивший на этой должности генерала Криса Каволи (Chris Cavoli), который сейчас занимает пост главы Европейского командования США.

Как сказал Макконвилл, силы армии США в Европе оказывают поддержку и обеспечивают подготовку украинских военных, одновременно с этим извлекая уроки из хода боевых действий на Украине. По его словам, заместитель командующего украинских сухопутных войск передает важную информацию вооруженным силам США и других стран НАТО, которые хотят помочь стране защититься от России.

Макконвилл подчеркнул, что навыки боевого командования являются ключом к успеху в крупномасштабных общевойсковых операциях – в дополнение к логистике, соответствующей подготовке и способности правильно распределять функции оперативного управления на всех уровнях.

Генерал Макконвилл добавил, что события на Украине продемонстрировали значимость высокоточных орудий дальнего действия.

Для вооруженных сил США такое оружие стало важнейшим приоритетом в процессе модернизации. В 2023 финансовом году США поставит на вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC), которые смогут ликвидировать вражеские цели с безопасного расстояния.

"Речь идет о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства", – сказал Макконвилл.

Менее пяти лет назад армия США создала новое командование Army Futures Command, которое сосредоточилось на разработке и развертывании средств по шести основным приоритетам модернизации: высокоточное оружие дальнего действия, боевые машины следующего поколения, самолеты вертикального взлета, "Сеть", противовоздушная и противоракетная оборона, а также предотвращение потерь личного состава.

Кроме того, американская армия сосредоточилась на противодействии беспилотным авиационным системам, потому что действия беспилотников все чаще демонстрируют, насколько уязвимыми могут оказаться даже тяжелобронированные танки для ударов сверху.

Макконвилл отметил, как артиллерийские орудия, которые применяются в боевых действиях на Украине, становятся мишенью российских БПЛА. То есть для защиты орудий требуются системы противодействия беспилотникам.

Конфликт на Украине также продемонстрировал потребность в бронированных боевых машинах, что подтверждает обоснованность планов Америки по созданию боевых машин следующего поколения.

Армия США уже вступила в важнейшую фазу постройки и испытаний опытного образца в своей программе по созданию новой экипажной/безэкипажной боевой машины пехоты, которая должна поступить на вооружение к 2030 году. Американская военная промышленность учитывает уроки, почерпнутые на Украине, в процессе разработки новых боевых машин.

По словам Макконвилла, украинские военные и их союзники из Восточной Европы также хотят иметь больше вертолетов, и армия США рассматривает дальнобойность, а также увеличение летальности и способность действовать с безопасного расстояния как особо важные характеристики будущего ЛА вертикального взлета. Армия должна будет уже в сентябре выбрать одного из претендентов для создания нового перспективного штурмового самолета дальнего радиуса действия, и сейчас она находится на этапе разработки опытных образцов перспективного ударно-разведывательного самолета. Ожидается, что оба эти самолета будут приняты на вооружение в начале 2030-х годов.

Макконвилл отметил, что большое значение также имеет наличие надежных автоматизированных систем связи. Армия считает современные, устойчивые системы связи одним из своих важнейших приоритетов. Стоит отметить, что в этом вопросе Украина столкнулась с множеством проблем.

Как подчеркнул генерал, не менее важным аспектом является усовершенствование средств противовоздушной и противоракетной обороны. "Украинцам удалось чрезвычайно эффективно применить их [переносные зенитно-ракетные комплексы] “Стингер” и другие противовоздушные системы", – сказал Макконвилл.

Он добавил, что, если собрать все эти современные средства на поле боя, это действительно позволит переломить ход конфликта. "Скорость, дальность и сосредоточение, способность обнаруживать цели и быстро наносить по ним удары с помощью летальных средств будут иметь очень большое значение сейчас и в дальнейшем".