Против самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства эффективны российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Куб-БЛА». Способ борьбы с гаубицами, обстреливающими Донбасс, в беседе с «МК» назвал военный эксперт Евгений Линин.

«Только постоянным нахождением в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов-камикадзе, например. Других вариантов нет», — заявил специалист.

По его словам, «единственный эффективный метод — это точечные удары беспилотников». «У российской армии такие есть — это "Куб", и они уже не раз доказали свою эффективность», — сказал эксперт.

В июне американский журнал Popular Mechanics заметил, что в спецоперации России по защите Донбасса принимают участие следующие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

В мае издание 19FortyFive заметило, что российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА», используемый в ходе спецоперации по защите Донбасса, можно считать аналогом американского беспилотника Switchblade.

В апреле обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что точность «Куб-БЛА» снижается при поражении движущихся целей.