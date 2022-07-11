Десять лживых заявлений саммита НАТО

НАТО несёт ответственность за войны, вооружённую эскалацию, расширение военно-промышленного комплекса. Операции НАТО никогда не обеспечивали стабильность и безопасность в странах их проведения. Пока существуют такие организации, мира во всём мире не будет, пишет Rebelion.

Рафаэль Сильва (Rafael Silva)

Сейчас мы с вами проанализируем самую большую, по нашему мнению, ложь прошедшего саммита, но это неокончательный список вранья. Было множество всяких интервью и мероприятий, заслуживающих особого внимания.

"Нас призывают приветствовать перевооружение, военную эскалацию, возведение более высоких стен, подход к миграции как к 'гибридной угрозе'. Некоторые аналитики даже предлагают такие бредовые проекты, как 'западизация' мира. Европа оставляет в зале ожидания возможности развития собственной стратегической автономии. Прогресс в сфере прав человека, защиты окружающей среды, равенства и мира тоже подождёт. В головах засела милитаризация". Ольга Родригес (Olga Rodríguez)

С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит НАТО, который, по мнению многих организаторов, стал "исторической" встречей (проведение саммита уже само по себе бросает вызов и противоречит миру, учитывая, что НАТО является самой могущественной военной организацией в мире). Выводы участников были отражены в сжатом 16-страничном документе (на самом деле 11-страничном, остальное — обложки и пустые листы), в котором резюмируется так называемая "Стратегическая концепция Мадрида". И это можно считать враньём номер 0 саммита. По сути, это эгоцентричное заявление североатлантического заносчивого и воинственного Запада, который считает себя пупом земли и яростно борется за то, чтобы не потерять свою гегемонию над остальным миром. В "Стратегической концепции" кроется следующая правда: НАТО — жестокий инструмент, который служит для достижения господства над территориями, владения природными и энергетическими ресурсами и новыми рынками с помощью силы. Организация упрямо защищает однополярное видение мира, характерное для прошлых десятилетий, и не может принять новую реальность, в которой на горизонте появляется многополярная, более справедливая и сбалансированная модель. Но, если климатическая и энергетическая политика не изменится, крах человечества скорее всего произойдёт до того, как появится этот новый многополярный мир.

Стоит отметить также, что параллельно самому саммиту, мероприятию с откровенно сексистской и консервативной повесткой, что можно увидеть на "семейной фотографии" со встречи, на которой присутствовали в основном мужчины, проходила "альтернативная" встреча тех, кто сопровождал лидеров НАТО. И там большинство уже были женщины, которые вместе с королевой Летицией участвовали в различных общественных и культурных мероприятиях, пока их важные вторые половинки решали мировые проблемы в своей жестокой манере. Сейчас мы проанализируем самую большую, на наш взгляд, ложь саммита, хотя это, конечно, неокончательный список, потому что во время встречи высокого уровня было множество интервью и мероприятий, заслуживающих особого внимания. Тем не менее самое главное можно резюмировать в десяти пунктах:

1. НАТО — оборонительная организация. Ещё бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно. НАТО — это воинственная и патриархальная организация, созданная для защиты конкретных интересов конкретных стран. НАТО всегда делала ставку на военную эскалацию, милитаризацию своих членов и увеличение оборонного бюджета. Она сама по себе военная, и здесь нет места другому подходу. Организаций такого типа вообще не должно существовать в мире, а ООН, вместо того чтобы проводить такие мероприятия, должна была начать кампанию по их уничтожению. Хозяин саммита Педро Санчес (Pedro Sánchez) с гордостью заявил, что мероприятие прошло "успешно" (?), и что НАТО — клуб демократий для защиты демократий. Такое заявление не то чтобы является лживым, это просто самое настоящее заблуждение. Высокомерие Запада не имеет границ, а его дискурс всё больше склоняется к нормализации заявлений ультраправых.

2. У Путина экспансионистские и империалистические устремления. Участники встречи призвали Россию "остановить" конфликт, а также выразили твёрдое намерение продолжать отправлять оружие Украине, потому что, по мнению умных лидеров, прибывших на саммит, "Украина должна выиграть". Как мы уже говорили в других статьях, желание вести переговоры напрочь отсутствует, нет никакого интереса в дипломатическом урегулировании, и единственный тезис, над которым работают, заключается в том, чтобы Украина оставалась полем битвы до бесконечности, и это только для того, чтобы измотать Россию путём её изоляции и укрепления НАТО. Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 расширялась только НАТО. Организация всё больше окружала Россию, вмешивалась во внутреннюю политику определённых стран, которые когда-то были в советской орбите, чтобы они служили западным интересам.

3. Мы, союзники, стали сильнее и сплочённее, чем когда-либо (сейчас нас 32). Говорили также, что Путин хотел меньше НАТО, а получит больше НАТО. На самом деле единственными, у кого станет больше НАТО, будем мы. На нашей военной базе в Роте число американских эсминцев увеличится с 4 до 6. И это при том, что Испанская социалистическая рабочая партия Фелипе Гонсалеса (Felipe González) обещала нам "постепенно сократить американское военное присутствие в Испании". Ну, слава богу, а то вдруг пообещают расширить его… Наша страна превращается в военную колонию США. Мы поклоняемся их лидерам и подчиняемся их геополитическим и геостратегическим интересам. Таким образом мы теряем наш голос на международной арене, отменяем наш суверенитет и неуклюже и недальновидно подчиняемся американским интересам, о чём говорит наша зависимость от энергоносителей (вместо быстрого и менее загрязняющего газа, поступающего по российским трубам, к нашим берегам теперь прибудут танкеры с более дорогим и менее экологичным американским СПГ).

С другой стороны, как мы уже говорили, число стран-членов увеличилось до 32. На саммите одобрили включение в НАТО Швеции и Финляндии — двух стран, которые отказались от своего исторического нейтралитета ради американской истории о российском враге, чтобы ещё больше его спровоцировать. Протяжённость общей границы Финляндии и России превышает тысячу километров. Только вот никто не говорит, что для того чтобы одобрить включение этих двух стран в альянс, пришлось обойти вето Турции, признав Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией и пообещав экстрадировать в Турцию всех курдов, которых турецкий президент считает террористами.

4. Россия — главная угроза. Если точнее, то заявили, что Россия представляет "более значимую и прямую угрозу" странам альянса. Логично, что это создаёт атмосферу большей напряжённости и конфронтации. США таким образом продолжают использовать европейский дворик для борьбы с Москвой и сохранения гегемонии, которую они постепенно теряют. Да, Россия вошла в Украину, но она не угрожает никакой европейской стране. Это абсолютное враньё, что Россия угрожает нам. На самом деле это мы, страны НАТО, угрожали расширением организации на протяжении нескольких десятилетий. На Украине американцы подготавливают почву с 2014, чтобы страна отдалилась от России и сблизилась со странами ЕС, то есть стала их марионеткой. Что-то в НАТО не слышно голосов, призывающих завершить конфликт с помощью диалога, переговоров и соглашения, наоборот, предлагают решить его военной эскалацией и постоянной отправкой оружия на украинскую территорию.

Как объяснила журналистка Ольга Родригес, "Европа сейчас политически и экономически слабее, чем до конфликта на Украине, и она стала больше подчиняться Вашингтону. Поэтому американский президент Джо Байден просит Брюссель оказать сопротивление, принять указания, стать местом эскалации, куда США направят больше войск. Благодаря своему привилегированному положению и географической удалённости ему это даётся легко. США реализуют свою стратегию на Украине, жертвуя интересами европейских партнёров. Для нас это немалые риски".

5. Китай — вызов нашим ценностям. На самом деле в документе с выводами участников саммита говорится, что азиатская страна — вызов "интересам и ценностям" альянса. Неужели никто не понимает серьёзность таких заявлений? Разве не понятно, что это враждебные и провокационные заявления? Неужели наши лидеры НАТО не понимают, что такие заявления только вызывают отторжение у народов, которые должны были быть не нашими "вызовами", а братьями? Мы правда считаем, что у нас есть моральное превосходство, позволяющее называть других противниками просто потому, что они не похожи на нас? Нет, нужно говорить проще: Китай по технологиям обогнал США, а Вашингтон, очевидно, отказывается это признавать и совсем не хочет терять свою гегемонию (которой он сейчас обладает только в военной сфере) и всеми способами пытается изолировать азиатского гиганта, соперничать с ним и для этого даже прибегает к нечестным играм. И здесь опять, как и во многих других сферах, европейские страны следуют за американским гигантом, как собачка. Китай никому не угрожает и не бросает вызов. Вместо того чтобы делать враждебные и громкие заявления, нужно продвигать соглашения о сотрудничестве с Пекином.

6. НАТО защитит каждый сантиметр своей территории. И вот опять звучит высокомерное и агрессивное заявление. Его цель — запугать страны, которые хотят "атаковать" хоть какой-нибудь "сантиметр" натовской территории. Эти заявления настолько банальны, что они не должны звучать в речи лидеров такого высокого уровня, которыми, как предполагается, являются руководители НАТО. Уже известно, что это произойдёт, потому что такова природа организации, но вместо того, чтобы об этом заявлять, страны НАТО должны были бы продвигать политику, которая гарантировала бы, что ни один сантиметр страны и вообще какой-либо территории не будет атакован. Так поступают хорошие переговорщики, а не соседские хулиганы, коими, по всей видимости, являются лидеры НАТО.

7. НАТО обсудила проблемы, вызванные глобальным потеплением. Большего вранья не придумаешь. Как можно говорить, что такие организации, как НАТО интересуются проблемами изменения климата, если армии (все армии мира) — самые загрязняющие элементы на планете? Пентагон и его войска в большей степени, чем многие страны мира, несут ответственность за выброс парниковых газов. Войска потребляют нефть в огромных объёмах, и они участвуют в военных операциях, конфликтах и войнах, а потому несут ответственность за разрушения, из-за которых потом погибают сотни тысяч людей, животных, экосистемы; загрязнение лесов, морей и рек, и потерю регионального биоразнообразия. К тому же восстановление пострадавших от войн мест ещё больше разрушает окружающую среду и приводит к чрезмерному потреблению ресурсов. В общем, заявление о том, что такие организации, как НАТО, обеспокоены этой проблемой, хотя они сами несут большую ответственность за глобальное потепление, противоречит действительности.

8. НАТО также займётся южным флангом. На самом деле участники встречи договорились бороться с террористическими группировками в Сахеле, а также рассматривать феномен миграции на южной стороне как "гибридную угрозу. Как будто в странах происхождения мигрантов нет серьёзных проблем, заставляющих многих искать другие пути. Будто нет никаких войн, насилия, бедности, расхищения ресурсов, засухи, природных катастроф, климатического кризиса, голода… Как можно называть миграцию "угрозой", если тот, кто так говорит (страны НАТО), несёт ответственность за катастрофические условия, из-за которых люди вынуждены мигрировать? На протяжении нескольких сотен лет колониальной и неоколониальной политики эти страны не только расхищали природные ресурсы (а в прошлом отнимали ещё и культурное наследие), но и для быстроты и эффективности процесса провоцировали напряжённость, свергали правительства и постоянно вмешивались во внутреннюю политику. Поэтому заявления НАТО не только являются ложью, они ещё и выходят за рамки приличия.

9. НАТО должна увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП. Председатель правительства Педро Санчес (Pedro Sánchez) обещал сделать это в ближайшие десять лет и выразил готовность убедить другие парламентские группы поддержать "проект страны" (?). Лидеры Podemos уже ему сказали: "Нашей стране нужно больше преподавателей и врачей, больше больниц, школ, домов престарелых и гарантированного дохода и меньше танков и оружия". Даже если в них нет нужды всё равно нужно бежать куда подальше от любой политики, которая инвестирует в то, что скрывается под эвфемизмом "оборона", потому что это деньги, вложенные в оружие, ими спонсируют войны и бойню. Давайте, наконец, осудим классическую ужасную ложь, которая звучит так: "Хочешь мира, готовься к войне". Враньё. Если хочешь мира, нужно приготовиться к миру, образование должно быть готово к миру, бюджет должен быть готов к миру, культура должна быть готова к миру. Но это всё совсем не то, за что выступает НАТО. Страны Североатлантического альянса — антиподы культуры мира.

10. Мы живём в более опасном и непредсказуемом мире. Это, без сомнения, самое циничное и скандальное заявление из всех, которые прозвучали на саммите. Как те самые люди, которые делают мир более опасным, могут вот так запросто сказать, что мир стал опаснее? Именно из-за политики таких организаций, как НАТО, мир становится опаснее. Эти люди позволяют себе говорить о миграции как об "угрозе", хотя они сами её спровоцировали своей политикой мародёрства и дестабилизации целых стран. Они позволяют себе говорить, что войны непредсказуемые, в то время как это они сами их планируют и развязывают. Они говорят, что мир стал опаснее, хотя сами превращают его в пороховую бочку своими решениями. Это руководители таких организаций, как НАТО, делают мир более опасным, потому что они продвигают оборонные бюджеты вместо бюджета на искоренение неравенства и гарантии прав человека. Да, мир стал опаснее, но этому мы обязаны им.

Именно такие структуры, как НАТО, несут ответственность за войны, вооружённую эскалацию, расширение военно-промышленного комплекса и появление в мире такой сильной ненависти, страданий, голода, насильственных перемещений, опустошённости и разрухи. Операции НАТО никогда не обеспечивали стабильность и безопасность в странах их проведения (взять, к примеру, случаи Ливии, Афганистана, Сирии или Ирака), наоборот, из-за них страны превращались в несостоявшиеся государства, происходил массовый исход людей и создавалась взрывоопасная ситуация с оружием и гуманитарным кризисом. Давайте не будем строить иллюзий, НАТО спонсирует мир беженцев, беспомощности, бедствий, катастроф, бесчеловечности. Мир ужаса и варварства. Мрачный мир. Пока существуют такие организации, как НАТО, мира во всём мире не будет. В заключение мы приходим к единственному выводу: роспуск НАТО — это лучшее, что можно сделать, и чтобы после её распада страны-члены по-настоящему продвигали мир, мирные соглашения и сотрудничество между странами, народами, континентами и цивилизациями со всего мира, а также международную справедливость и равноправие, а не называли других "врагами" или "вызовами". Тогда в мире точно стало бы безопаснее. Мы присоединяемся к заявлениям испанского политика Хулио Ангиты (Julio Anguita): Пусть будут прокляты оружие, войны и те, кто их развязывает!