«Дешево и сердито». Как Москве реагировать на расширение НАТО

Полковник Ходаренок объяснил, какой будет реакция России на вступление в НАТО Финляндии и Шевеции

Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении к НАТО. В МИД РФ заявили, что «Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз». Что это могут быть за шаги - в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Первым, что представляется нужно сделать Москве в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции - немедленно усилить группировки войск на северо-западной границе, разместить там оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также другое перспективное вооружение. То есть - максимально усилить боевой и численный состав Западного военного округа.

Но единственно ли это возможный вариант действий для ВС РФ в сложившейся обстановке?

Сценарий усиления весьма и весьма затратный.

На границе с Финляндией придется приступить к созданию с нуля систем базирования ракетных войск, авиации и флота, систем баз и складов для хранения запасов материальных средств, сети ремонтных предприятий. Придется провести топогеодезическую и картографическую подготовку этой территории. Помимо этого, потребуется строительство пунктов управления, развертывание опорной сети военной связи и сопряжение ее с общегосударственной системой связи, масштабное развитие сети военно-транспортных коммуникаций.

И делать все это придется в основном в сравнительно малообжитом регионе с непростыми климатическими условиями.

В настоящее время возможностей для резкого увеличения статей военного бюджета, связанных с развертыванием новых группировок войск на границе с Финляндией, да еще тем более в условиях проведения специальной военной операции и сильнейшего санкционного давления - и надо отдавать в этом предельно ясный отчет - нет. В этом плане надо оставаться на позициях военного реализма.

В этой связи отметим, что очередное расширение НАТО - это такое состояние военно-политической обстановки в северо-западном регионе, когда в относительно равной степени присутствуют как потенциальная опасность возникновения войны, так и возможность ее предотвращения. Если проще - риск настоящего конфликта минимален. А значит, необходимости приступать прямо сегодня к фортификационному оборудованию полос обороны с Финляндией просто нет.

Поэтому эффективный и сравнительно недорогой вариант возможного военно-технического ответа может выглядеть следующим образом.

Как известно, в систему стратегических действий Вооруженных сил РФ входит и так называемая «операция стратегических ядерных сил». Цель операции достигается групповыми или одиночными ядерными ударами по наиболее важным стратегическим объектам и группировкам средств нападения противника, по его войскам, объектам экономики, системам государственного и военного управления.

Поэтому если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты ударные группировки войск Североатлантического альянса, будет осуществлен перелет стратегической авиации на аэродромы передового базирования, передислоцированы и развернуты какие-либо иные средства вооруженной борьбы, представляющие непосредственную угрозу для национальной безопасности России, то тогда надо всего лишь уточнить план стратегической операции сил ядерного сдерживания.

Всеми средствами разведки нужно выявить объекты поражения на территории Финляндии и Швеции и внести соответствующие изменения в задания для всех видов носителей ядерного оружия, привлекаемых к этой операции в части новых членов Североатлантического альянса.

И подобные меры окажутся гораздо более эффективными и не потребуют каких-либо дополнительных затрат на создание и развертывание новых группировок войск и оперативное оборудование территории театра военных действий на северо-западе России.

Сделать это надо публично. Это будет дешевый, сердитый, но эффективный вариант. Более того - Москве нужно донести свою решимость этот план действий осуществить до руководства Финляндии и Швеции, и тогда сами эти страны, несмотря на возможное членство в НАТО, не допустят размещения дополнительных сил альянса на своей территории. Просто исходя из инстинкта самосохранения.

Так сражение будет выиграно еще до его начала.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок