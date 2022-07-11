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Интерфакс-АВН

Рогозин рассказал об отправке десантников на Байконур во время беспорядков в Казахстане

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Прибытие подразделений ВДВ РФ в Казахстан
Прибытие подразделений ВДВ РФ в Казахстан.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Российские десантники и бойцы СОБРа привлекались к охране космодрома Байконур во время январских беспорядков в Казахстане, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Там небольшая группа десантников прибыла в поддержку Байконура, когда мы держали оборону в условиях разнузданных этих волнений вокруг Байконура. По моей просьбе МО отправило небольшую группу десантников, приехала небольшая группа из СОБРа", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24"(ВГТРК).

В январе в городе Байконур был введен режим повышенной антитеррористической опасности. Причиной стала информация от правоохранительных органов об угрозе терактов. Как сообщалось, в городе были образованы народные дружины, которые патрулировали территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов. На видео, опубликованном городским телеканалом "БайконурИнфо", показано, что к патрулированию территории привлекалась бронетехника.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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