Войти
Lenta.ru

Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»

525
0
0
«Протон-М».
«Протон-М».
Источник изображения: rbk

Ближайший пуск с космодрома Байконур в Казахстане российской ракеты «Протон-М» запланирован на осень. О сроках старта тяжелого носителя РИА Новости сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Заказчиком пуска названа иностранная сторона. «Пуск ракеты-носителя "Протон-М" для целевой программы Госкорпорации "Роскосмос" в интересах иностранного заказчика запланирован на осень текущего года», — сказал Варочко.

Гендиректор уточнил, что ракета для пуска находится на техническом комплексе Байконура и готова к манипуляциям с головной частью.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон».

В мае Варочко говорил, что России осталось 13 раз запустить тяжелые ракеты «Протон-М», четыре из которых еще строятся.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
31.12.2020
Рогозин пообещал в 2021 году пуск на Луну
24.06.2019
Изготовление "Ангары" на омском заводе "Полет" идет по графику - Рогозин
27.03.2019
Россия приготовилась потерять Байконур
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
06.12.2016
Россия и Казахстан запустят в космос "Феникс"
21.08.2013
Авария «Протона» – необходимое послесловие
11.12.2012
Космическое притяжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем