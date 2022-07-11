Западные элиты ошиблись: они недооценили волю России к победе

Воля России к победе на Украине

The American Thinker пишет, что Запад фатально недооценил волю и способность России к победе на Украине. Автор называет западные элиты "полными дураками" за игнорирование интересов безопасности Москвы и многолетнее ее провоцирование.

На Украине у нас никогда не было таких стратегических интересов, ради которых нам было бы необходимо спровоцировать этот военный конфликт. И как только он начался, решимость России к его успешному для себя завершению — неизбежному и неотвратимому — стала понятна всем, кто мог смотреть в зеркало событий менее затуманенным взором, чем это делают США и Запад.

Западные политические элиты, которые утверждают, что не предвидели приближения этого конфликта — и это после того, как администрация Байдена в течение всего 2021 года смотрела на Украину как на де-факто члена НАТО, и после того, как Россия почти десятилетие говорила, что не потерпит Украину как военный бастион США на своей границе — просто полные дураки. Если они действительно были такими слепыми, то они совершенно не подходят для своей работы.

Еще в декабре 2021 года, до начала спецоперации русские, скорее всего, согласились бы на урегулирование украинской проблемы путем объявления постоянного нейтралитета Украины (то есть: никакого членства Украины в НАТО, признание разумной автономии русско-говорящего пророссийского Донбасса в составе Украины и признание Крыма российским). Такое решение никоим образом не затронуло бы законные интересы США и Запада. Единственным американскими быками, которых бы забодали в этом урегулировании, были бы наши одиозные неоконсерваторы-триумфалисты, которые хотят, чтобы Америка уничтожила Россию и стала безоговорочным гегемоном в мире.

Теперь, после потери стольких жизней россиян, части национального достояния и организованных США санкций и оскорблений, кто знает, какими будут требования России?

Те, кто думает, что Россия потерпит поражение в этом конфликте — те делают хорошую мину при плохой игре (применена английская идиома "свистят на кладбище" — Прим. ИноСМИ). Они должны послушать Джона Миршаймера здесь.

Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас. Они рассматривают Украину в составе НАТО, вооруженную до зубов новейшим оружием США, нацеленным на них, как реальную угрозу для матушки-России. Они не позволят этому случиться. Они так говорили годами. Если дело будет выглядеть так, будто конфликт движется к поражению России, они сделают все возможное, чтобы предотвратить это. И мы не хотим такого исхода. На этом пути нас ждет катастрофа.

Интерес Запада к Украине является всего лишь авантюрой неоконсерваторов и проявлением американского гегемонизма, когда США стремятся утвердить свое господство в Восточной Европе, а затем и во всем мире. Если эта глупая и амбициозная цель не будет достигнута в качестве кульминации спонсируемого США расширения НАТО на восток, против которого Россия решительно возражала со времен Ельцина, то такой провал никоим образом не будет угрожать реальным интересам США или Запада.

При прочих равных условиях (как это обстоит и в этом военном конфликте) победа достается той стороне, у которой большая готовность и решимость страдать. Россия имеет больше воли. И она умеет страдать. Поэтому выигрывает.

Если только Пентагон не выберет ядерный Армагеддон, в случае которого проиграют обе стороны.

Для США с самого начала было дурацкой затеей провоцировать этот конфликт, и, если на то пошло, то дурацкой затеей с 1999 года для США было расширять НАТО на восток при полном отсутствии какой-либо российской угрозы после распада Советского Союза.

Очень трудно представить себе, чем все это может закончиться, кроме как чем-то очень плохим.

Автор: Джаред Петерсон (Jared Peterson)

Комментарии читателей The American Thinker

Tom Blodget

"Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина на порядки значит для них больше, чем для нас". Это действительно все объясняет. Тогда вопрос, зачем мы вмешиваемся, если знаем, что не можем победить? Я очень устал от всего этого.

HoiPolloiBoy

Да, все верно. Но если бы Путин не жаждал бы так власти, его спецоперация на Украине не стала бы необходимой. Это все на нем. Не оправдывайте его за ненужную воинственность.

Dorothy Todd

А разве не было у нас вице-президента, который хвастался, что уволил Генерального прокурора Украины и заменил его "своим надежным человеком"?

Посмотрите внимательно вот здесь, как Байден хвалится подкупом Украины, чтобы там уволили прокурора, расследовавшего махинации его сынка.

Байден похваляется тем, что он угрожал Украине приостановкой ей помощи на сумму 1 миллиард долларов, если украинцы не выгонят Генерального прокурора, который расследовал дела его сына.