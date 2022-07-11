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Армия США рассказала о приоритетах по итогам спецоперации России на Украине

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Графическое изображение запускаемой из боевой машины М142 ракетной системы HIMARS оперативно-тактической ракеты DeepStrike, создаваемой корпорацией Raytheon в рамках программы армии США Precision Strike Missile (PrSM)
Графическое изображение запускаемой из боевой машины М142 ракетной системы HIMARS оперативно-тактической ракеты DeepStrike, создаваемой корпорацией Raytheon в рамках программы армии США Precision Strike Missile (PrSM).
Источник изображения: Raytheon

Главным приоритетом в модернизации для армии Соединенных Штатов по итогам спецоперации России на Украине станут дальнобойные ракеты и артиллерия, сообщает издание Defense News.

По словам начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла, «уроки», полученные в ходе наблюдения за спецоперацией России на Украине, показали, что армия Соединенных Штатов выбрала правильные приоритеты для своей модернизации.

Согласно изданию, в 2023 финансовом году Сухопутные силы США получат на вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC), чтобы «поражать вражеские цели на безопасном расстоянии».

Также Макконвилл отметил значимость беспилотников, боевых машин следующего поколения, современных вертолетов, систем связи, противовоздушной и противоракетной обороны.

В мае 2022 года издание Breaking Defense со ссылкой на бюджетные документы сообщило, что подразделения армии США получат высокоточные ракеты PrSM нового поколения в 2027 финансовом году, тогда как в 2023-м военные получат базовую версию оружия.

В феврале 2019 года американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
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