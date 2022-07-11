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Военное обозрение

США перебросили в Эстонию истребители пятого поколения F-35

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Источник изображения: topwar.ru

США перебросили истребители пятого поколения F-35 поближе к российской границе, группа американских самолетов прибыла в Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

США приняли решение значительно усилить восточный фланг НАТО, а заодно поучаствовать в миссии по охране воздушного пространства Прибалтики вместе с французами и бельгийцами. Прибывшие в Эстонию истребители F-35 разместились на авиабазе Эмари под Таллином, где уже находятся истребители Mirage-2000 ВВС Франции и F-16 ВВС Бельгии, участвующие в миссии. Сколько американских самолетов переброшено в Эстонию, не сообщается. Также неизвестны сроки нахождения американцев на территории Прибалтики.

Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии

- говорится в сообщении эстонских Сил самообороны.

Стоит отметить, что данные истребители прибыли не из США, они базировались в Германии на авиабазе Шпангдалем, являющейся основной военной базой ВВС США в Европе наряду с авиабазой Рамштайн. Ранее в Пентагоне планировали сделать Шпангдалем запасной площадкой для быстрого развертывания авиации НАТО в случае столкновения с Россией.

Пока же американские истребители вместе с французами и бельгийцами будут летать в районе российской границы, "охраняя" Эстонию от "российской угрозы". Решение о размещении авиации НАТО на территории стран Прибалтики было принято в 2004 году, основными базами являются Шауляй в Литве и Эмари в Эстонии. Самолеты НАТО находятся в Прибалтике на ротационной основе, срок дежурства - 4 месяца.

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