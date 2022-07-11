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Литовская и польская пресса распространяют сообщения о том, что на Украину поставлен «литовский» разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar-TB2. Особенность этой поставки состоит в том, что, как утверждается, финансовые средства на него собирались рядовыми литовцами. Прибалтийская пропаганда в этом случае вещает, что «литовцы сплотились для оказания военной помощи Украине в плане отстаивания её независимости и территориальной целостности».

Украинские журналисты комментируют ситуацию в материалах следующим образом: «Литовский» беспилотник уже на территории Украины.

Из материалов украинских СМИ:

Рядовые литовцы собрали деньги на покупку этого беспилотника. Они использовали специальный сайт для сбора средств. Но когда производитель узнал об этом, он решил профинансировать поставку дрона «Байрактар», а средства отправил на гуманитарные цели.

Украинской стороне не нужно питать особых иллюзий по этому поводу, ведь участь переданного Bayraktar предрешена - с ним будет то же, что и с десятками других аналогичных БПЛА, ранее поставленных на Украину. Пример можно видеть на фото к материалу.

Напомним, что российские граждане через различные фонды, сайты, включая специальные созданные площадки военных корреспондентов, со своей стороны собрали десятки, если не сотни миллионов рублей для оказания военной помощи нашим войскам, бойцам НМ ЛНР и ДНР, а также в качестве гуманитарной помощи жителям пострадавших от агрессии Киева регионов – в первую очередь жителям Донбасса.