Европейцам надоело тратить деньги на Украину

Украине не следует перегибать палку в отношениях с союзниками

Рубль не превратился в мусор, как обещал Байден, и европейцы начинают осознавать всю серьезность последствий от санкций против Москвы, пишет Bloomberg. Страх перед "опустошительным кризисом" заставляет их пересмотреть отношение к Украине. В этой связи автор советует Киеву не перегибать палку с требованиями к Западу.

Вмешательство в их внутреннюю политику неразумно при любых обстоятельствах и уж тем более сейчас, когда избиратели проявляют растущее недовольство издержками затянувшегося конфликта.

До своего бесславного ниспровержения на этой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон вполне мог рассчитывать на непоколебимую поддержку как минимум одной страны — Украины. Ее президент Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил, что он "очень счастлив", когда осажденный со всех сторон Джонсон с большим трудом, но все-таки получил вотум доверия как руководитель Консервативной партии.

Еще на этой неделе Джонсон звонил украинскому руководителю после того, как его поймали на лжи о продвижении своего протеже, который неоднократно приставал к мужчинам. Стратегически выверенные по времени беседы с Зеленским стали в последнее время для Джонсона излюбленным способом отвлечь внимание от своего погрязшего в скандалах правительства.

Непонятно, что они обсуждали в ходе этих многочисленных бесед. Обозреватель Саймон Дженкинс (Simon Jenkins) написал по этому поводу: "Все, что нам известно, это то, что почти каждый раз Джонсон как фокусник достает из рукава очередной транш помощи для Украины из средств британских налогоплательщиков".

Украинский посол в Германии Андрей Мельник активно вмешивается в ее внутреннюю политику своими твитами и выступлениями на ток-шоу. Назвав канцлера Германии Олафа Шольца "ливерной колбасой", он попытался высмеять и отчитать Берлин за его пассивность в отношениях с Украиной.

Занимать чью-то сторону во внутренней политике союзных государств неразумно со стороны Украины при любых обстоятельствах. И уж тем более сейчас, когда налогоплательщикам в Западной Европе и США надоедает тратить деньги на поддержку борьбы, победа в которой кажется все более труднодостижимой.

По вполне понятным причинам быстро возникший у западных политиков и СМИ консенсус по поводу Украины появился не в результате публичных дебатов и дискуссий. Политики и авторы редакционных статей просто упивались новообретенным единством Запада, основанным на популярных чувствах и настроениях. <…>

Но чувства и настроения меняются быстрее, чем политика, которую они помогают формировать. Примерами последнего времени являются интервенции Запада в Афганистане и Ираке. Поначалу они были популярны, но со временем помогли Дональду Трампу сделать невероятное: прийти к власти в качестве антивоенного кандидата.

Такие кардинальные перемены случаются, потому что рядовые граждане не согласны с теми политиками и журналистами, которые продолжают вставать в воинственные позы, хотя их политика уже давно показала свою неэффективность.

Политики в демократических странах обычно находят в зарубежных войнах возможность для совершения дерзких маневров и смелых заявлений. У себя дома они таких возможностей лишены. На прошлой неделе американский президент Джо Байден посидел недолго с гордо поднятой головой во главе стола мадридского саммита НАТО, которая якобы восстановила свои силы, а потом вернулся в Вашингтон продолжать свои безнадежные баталии по таким вопросам, как контроль за оборотом оружия и право на аборт. Журналисты и комментаторы из богатых стран, начиная с Эрнеста Хемингуэя и заканчивая Бернаром Анри-Леви, уже давно ищут нравственную серьезность в войнах других народов (делая это ради саморекламы).

У людей, не принадлежащих к политическому и медийному истэблишменту, отсутствует такая профессиональная и идеологическая мотивация. Они также меньше защищены от экономических невзгод и склонны менять свою точку зрения на кажущиеся бесконечными войны.

Так уж получилось, что простых людей никто в должной мере не проинформировал о серьезных экономических и военных рисках затяжного конфликта с ядерной и сырьевой сверхдержавой.

Западные стратеги и комментаторы на первом этапе вооруженного конфликта на Украине выводили на первый план военные экономическую слабость России. Однако они не учли, что в отличие от деспотов Северной Кореи и Ирана, попавших под западные санкции, Путин готов и способен в качестве ответной меры спровоцировать глобальный энергетический и продовольственный кризис.

А еще они не думали, что Китай и Индия станут жадно скупать дешевую российскую нефть, а незападные страны откажутся вводить санкции против России, в результате чего доходы Кремля не сократятся, а вырастут.

Рубль не превратился в мусор, как обещал Байден. Напротив, с каждым днем усиливаются страхи перед приближающейся катастрофой даже в самых развитых в экономическом отношении странах. Идущий в Германию российский газопровод на следующей неделе закроют на плановое обслуживание. Если Путин после этого не откроет полностью газовый вентиль, что вполне вероятно, самая сильная экономика Европы погрузится в глубокую рецессию.

На фоне массовой безработицы симпатии немецкого общества к острому на язык украинскому дипломату Мельнику ослабнут. Зеленский тоже рискует утратить часть своего колоссального нравственного капитала в Британии, так как он заявил о своей неизменной поддержке Джонсона.

Общественное мнение в Европе очень быстро меняется, так как рекордно высокая инфляция порождает страх перед опустошительным экономическим кризисом.В прошлом месяце Европейский совет по международным отношениям провел социологический опрос в десяти европейских странах, который показал, что желающих скорейшего прекращения военного конфликта больше, чем тех, кто хочет покарать Россию.

Это большинство на Западе наверняка будет увеличиваться. Когда ухудшатся экономические перспективы, это большинство может даже стать безразличным к судьбам украинцев. Оставить украинцев — это такой же позор и бесчестие, как сдача Афганистана талибам*. Но мы должны готовиться к тому, что очередная поспешная и непродуманная интервенция, нашедшая поддержку у политической и медийной элиты, станет хаотичным провалом и навредит тому народу, которому она должна была помочь.

Автор: Панкадж Мишра (Pankaj Mishra)

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* — талибы — члены "Талибана", запрещенной в России террористической организации. — Прим. ИноСМИ.