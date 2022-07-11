Стало известно, зачем США стремятся к расширению НАТО

Гегемония США шаг за шагом

За счет расширения НАТО на восток, а теперь и на север, США пытаются придать импульс своей ослабевающей гегемонии, пишет турецкая газета Yeni Çağ. По мнению автора статьи, Анкара поступит неправильно, если закроет глаза на те условия расширения альянса, которые не отвечают ее интересам.

Армаган Кулоглу (Armağan Kuloğlu)

Политику открытых дверей и экспансию НАТО не следует воспринимать как расширение зоны обороны альянса. В сущности, США используют организацию для придания нового импульса своей ослабевающей гегемонии.

И то, что "Стратегическая концепция НАТО" 2022 года и видение "НАТО – 2030" во многом совпадают с новой стратегией Вашингтона, усиливает это восприятие.

Вопросы, поднятые на последнем саммите альянса в Мадриде, тоже подтверждают эту тенденцию.

Определены в качестве угрозы

НАТО, пытавшаяся создать себе новые миссии, поскольку с распадом Варшавского договора основная угроза исчезла, наконец, прояснила вопрос угроз — под чутким руководством США.

На саммите альянса в Мадриде была принята новая стратегическая концепция. В декларации говорится, что "Российская Федерация представляет собой наиболее серьезную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе". Так становится понятна угроза, на которой сосредоточится НАТО.

Кроме того, в концепции отмечается, что "Китайская Народная Республика бросает вызов интересам, безопасности и ценностям атлантического лагеря" и что "Китай пытается подорвать основанный на правилах международный порядок". Таким образом, Пекин тоже относится к разряду угроз.

С другой стороны, в тезисе о том, что "углубляющееся стратегическое партнерство между КНР и Россией, а также их взаимоусиливающие попытки подорвать основанный на правилах миропорядок противоречат нашим ценностям и интересам", слышится беспокойство по поводу российско-китайского альянса и раскрывается главная проблема и цель НАТО (а следовательно, США).

НАТО продолжает расширяться

С распадом Варшавского договора входившие в него европейские страны бросились вступать в Североатлантический альянс, стремясь таким образом обеспечить свою безопасность и перейти к новому порядку. Значительную роль в этом сыграло влияние США и обещания помощи с их стороны.

НАТО, завершившая холодную войну с 16 странами – членами в своем составе, в 2020 году достигла численности в 30 государств. Расширение происходило прямо на восток, в сторону России. Когда дело дошло до членства Украины, Москва, чувствуя, что теперь она полностью окружена Западом, ввела войска на Украину, чтобы остановить такое развитие событий.

Украина, очевидно, стала для России последней каплей. События показывают, что дальнейшее расширение будет противоречить стремлению обеспечить безопасность Европы. Несмотря на это, Швеция и Финляндия, которые годами придерживались политики нейтралитета и долгое время сохраняли ее даже в ходе военного конфликта, под давлением США и с изменением позиции во внутренней политике подали заявки на вступление в НАТО.

Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии

Членство этих стран в альянсе при их связях с террористическими организациями, угрожающими Турции, поддержке этих организаций и покровительстве им не соответствует принципам, концепциям и методам ни Анкары, ни самой НАТО. И поэтому не было принято Турцией.

Анкара выдвинула требования и заявила, что сохранит свою позицию, пока они не будут выполнены. Турция также объявила, что не изменит своего отношения, если не увидит конкретных результатов. Однако после встречи с президентом США на четырехсторонних переговорах, проведенных генеральным секретарем НАТО, три страны подписали меморандум, а Швеция и Финляндия обязались удовлетворить требования Турции.

Однако под влиянием внутриполитического давления Стокгольм и Хельсинки ищут способ умалить значение проблемы. Хотя Турция и говорит: "Если требования не будут полностью выполнены, мы не ратифицируем решение", различные примеры, имевшие место до сих пор, не вселяют уверенности на этот счет.

Неприглядное событие на саммите

На саммите НАТО глава греческой администрации Южного Кипра Никос Анастасиадис присутствовал на неофициальном ужине лидеров в качестве "законного президента всего Кипра". Это противоречит нашим национальным интересам и нашей политике. Принять это — значит игнорировать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), признать греческое руководство законной администрацией острова.

Подобно тому, как раньше греческая администрация Южного Кипра, несмотря на все возражения, стала членом ЕС, мы можем увидеть давление в направлении ее присоединения к НАТО от имени всего Кипра. Если Анастасиадис был приглашен на такой ужин, то должен был быть приглашен и президент ТРСК. Турция должна была настоять на этом. Но не настояла и совершила ошибку.