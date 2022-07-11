Алжир впервые публично показал закупленные в России БМПТ-2 «Терминатор»

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Алжир впервые публично показал закупленные в России боевые машины поддержки танков БМПТ-2 "Терминатор". Машины прошли в парадной колонне во время военного парада, посвященного 60-летию независимости страны, который прошел 5 июля.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, на вооружении алжирской армии стоит 120 БМПТ-2, закупленных в России. Поставка "Терминаторов" в Алжир завершилась в 2020 году. Контракт на поставку бронетехники был заключен в 2017 году.

Испытания БМПТ "Терминатор", призванной усилить мощь алжирских бронетанковых сил, начались в этой североафриканской стране еще в 2013 году. Как утверждается, контракт на её приобретение был заключен только в 2016 году, так как в Алжире ожидали появления более совершенной модификации – "Терминатор-2" с пониженной массой и уменьшенным экипажем (3 человека вместо 4-х). Алжирская версия по шасси в максимальной степени унифицирована с танком Т-90СА, также состоящим на вооружении местных войск.

Ранее сообщалось о вероятном контракте на 300 БМПТ, сколько заказано на самом деле, не сообщается. Главное предназначение - сопровождение и обеспечение защиты танков Т-90СА бронетанковых дивизий. До этого их прикрывали ЗСУ "Шилка" (от воздушных атак) и автомобили повышенной проходимости Land Rover, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Э" (для поражения наземных целей).

Отметим, что в самой России до 2017 года судьба БМПТ "Терминатор" была неопределенной, но проведенные испытания в Сирии позволили принять решение о производстве партии данных боевых машин для опытной эксплуатации.