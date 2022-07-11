Российский флот получил носитель термоядерных торпед «Посейдон» с неограниченной дальностью

Новая подводная лодка «Белгород» формально предназначена для решения научных задач и спасательных операций, однако среди ее оснащения есть и самое необычное термоядерное оружие из всех, когда-либо созданных.

Сегодня, 8 июля 2022 года, состоялась передача российскому флоту подводной лодки К-329 «Белгород», построенной в Северодвинске. АПЛ проекта 09852 — лодка «специального назначения», поэтому открытых данных о ней чрезвычайно мало. Об этом сообщает ее производитель, завод «Севмаш»

«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые озможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — заявил на церемонии главком ВМФ Николай Евменов.

«Белгород» — самая длинная подлодка в мировой истории: в ней 184 метра, хотя на основе некоторых спутниковых снимков высказывались предположения и о большей длине. Вероятная ширина — 18,2 метра, подводное водоизмещение — 30 тысяч тонн. Общая мощность двух бортовых водо-водяных ядерных реакторов ОК-650 — 380 тепловых мегаватт (электрическая мощность до конца не ясна).

Фотографий лодки очень мало, и на всех них тщательно закрыты винты. Утверждается, что они будут особо малошумными, и, видимо, это связано с их формой — отсюда и секретность вокруг «Белгорода». Также лодка должна иметь возможности нести автономные глубоководные аппараты типа «Палтус» и, как утверждается, блочные реакторы для системы «Шельф». Последняя, по информации из открытых источников, предназначена для роботизированных подводных гидроакустических станций сверхбольшого радиуса действия.

Но самая необычная особенность лодки — в ее способности нести до шести «Посейдонов». Об этом оружии известно тоже далеко не все. Из достоверного: это торпеда с ядерным реактором на борту и диаметром 1600 миллиметров. За счет реактора она имеет неограниченную дальность, глубина хода указывается до километра. Правда, в отдельных публикациях иностранной прессы утверждается, что глубина погружения будет неограниченной.

Из дебатируемого: максимальная скорость торпеды неясна. Реактор позволяет ей быть очень большой, но с точки зрения скрытности логичнее было бы ограничить скорость хода. Настолько малый подводный объект при скорости движения обычной подлодки будет практически невозможно обнаружить современными гидроакустическими средствами. Высказывались предположения, что аппарат будет иметь два режима: тихого хода и быстрого в случае необходимости рывка перед атакой цели.

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Не совсем понятно, какой атомный реактор «Белгород» несет на борту. В теории это может быть и свинцово-висмутовый, и натрий-калиевый. В любом случае он должен быть жидкометаллическим, поскольку иные типы реакторов в таком ограниченном объеме разместить довольно сложно.

Мощность термоядерной боеголовки на борту «Посейдонов» неясна. Однако, по всей видимости, она может быть больше, чем у обычных боеголовок МБР, поскольку среди особенностей этого оружия значится способность создавать цунами необычайно большой высоты.

С технической точки зрения «Посейдоны» выглядят несколько избыточными. На Земле сегодня нет средств перехвата для российских МБР последнего поколения «Сармат» с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард». Зачем при этом создавать еще и неперехватываемые — в силу малой шумности — торпеды с неограниченной дальностью хода, не совсем ясно.

Возможно, речь идет о перестраховке российской стороны, пытающейся снизить в случае появления у противника каких-то особенно серьезных средств противоракетной обороны, основанных на будущих технологиях, пока еще не освоенных человечеством.