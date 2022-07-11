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Интерфакс-АВН

США поставили Украине 140 гаубиц и более 224 тысяч артиллерийских снарядов

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Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - С конца февраля США поставили Украине 140 гаубиц и 224,3 тыс. артиллерийских снарядов, следует из данных Транспортного командования вооруженных сил Соединенных Штатов.

С континентальной части США было также переброшено 38 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1033 переносных зенитных ракетных комплекса и 1468 ракет к ним, 15 вертолетов, 38 радаров, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 млн патронов для стрелкового оружия. Кроме того, Украине было направлено около 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 521 рейс в Европу. Задействованы были также 24 корабля, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Всего для Украины в Европу было доставлено более 24,8 тыс. тонн вооружений и военной техники.

По имеющимся данным, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

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Страны
США
Украина
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