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В США рассказали о недостатке электричества в «Страйкерах»

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M1134 Stryker
M1134 Stryker.
Источник изображения: armyrecognition.com

Армия США выявила проблему в колесных бронетранспортерах (БТР) Stryker («Страйкер») с новыми средствами связи. В ходе учений недостаток электричества, которое вырабатывал БТР, ограничил работу нового оборудования машины, пишет Defense News.

Военные 2-го кавалерийского полка испытывали комплект оборудования Capability Set ’23 на полигоне Графенвер в Германии. В ходе испытаний выяснилось, что вырабатываемого машиной электричества недостаточно для работы оборудования.

«В подразделении говорили, что у них возникли некоторые проблемы с невозможностью вести бесшумную вахту в течение длительного времени, когда, по сути, "Страйкеры" отключаются и работают от батарей во время ночных операций», — сообщил подполковник Джонатан Джуди.

Capability Set ’23 разработали для подразделений, использующих платформу Stryker. В состав оборудования входят точки доступа к сети, улучшенное оборудование GPS и новые радиостанции для быстрого обмена данными с командными пунктами.

В июне издание Defense News сообщило, что американские военные задумались об активной защите для машин семейства Stryker из-за специальной военной операции на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Stryker
Проекты
GPS
Военные учения
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