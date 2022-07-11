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Китай валидировал российский ВК-2500ПС-03

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Двигатель ВК-2500ПС
Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Белоусов

Управление гражданской авиации Китая (УГАК) валидировало двигатель ВК-2500ПС-03 разработки и производства российского «ОДК-Климов», сообщает «Росавиация».

«5 июля 2022 года успешно завершен процесс валидации российского сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае. Двигатель предназначен для использования на вертолетах и, в том числе, устанавливается на вертолет Ми-171», — заявил регулятор.

В октябре 2021 года первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что в 2022 году российский вертолет Ми-171А2 испытают на высоте до 5 километров.

В октбре 2020 года bmpd в LiveJournal, ссылаясь на отчет «Ростеха» за 2019 год, сообщил, что Россия продаст Китаю 68 вертолетов Ми-171 (включая модернизированные Ми-171E), 18 единиц Ми-171Ш (военно-транспортных), 14 машин Ми-171 (с двигателем ВК-2500) и 21 вертолет «Ансат».

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
ВК-2500
Ми-17
Ми-8АМТ
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
2020-й год
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