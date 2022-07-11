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ЦАМТО

Россия и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

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Флаги Киргизии и России.

ЦАМТО, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства России о подписании соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы (ОРС) противовоздушной обороны двух государств.

Соответствующее распоряжение опубликовано 8 июля на портале правовой информации.

Согласно документу, Минобороны РФ поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Киргизией и по достижении договоренности подписать от имени РФ соглашение, разрешив вносить в его проект не имеющие принципиального характера изменения.

Как напоминает "Интерфакс", ранее в июле правительство РФ одобрило представленный Минобороны согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Киргизией проект соглашения между двумя странами о создании ОРС ПВО.

Как говорится в проекте соглашения, в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают ОРС ПВО России и Киргизии, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Перечень войск (сил), выделяемых в состав Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии, утверждается совместно уполномоченными органами сторон.

Для размещения войск (сил), выделенных РФ в состав ОРС ПВО, в районе коллективной безопасности Киргизия передает России на период действия настоящего соглашения на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 гектаров, цитирует "Интерфакс" проект соглашения.

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Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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