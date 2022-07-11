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РИА Новости

Путин распорядился обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, документ опубликован на портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики", - говорится в тексте документа.

Также, согласно документу, Минобороны РФ поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Киргизией и по достижении договоренности подписать от имени РФ соглашение, разрешив вносить в его проект не имеющие принципиального характера изменения.

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Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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