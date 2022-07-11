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РИА Новости

Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".

Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.

Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.

Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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