Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".

Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.

Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.

Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.