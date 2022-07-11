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Naked Science

Испытания перспективной американской МБР обернулись взрывом над стартовым столом

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Концепт LGM-35 Sentinel от Northrop Grumman
Концепт LGM-35 Sentinel от Northrop Grumman.
Источник изображения: Northrop Grumman, USAF

Военная ракета-носитель Minotaur II+ должна была доставить прототип головной части межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel в околоземное пространство. Но что-то пошло не так, и запуск обернулся взрывом спустя несколько секунд после старта двигателей первой ступени.

Согласно краткому сообщению пресс-службы базы Ванденберг Космических сил США (Vandenberg Space Force Base, она же — космодром Ванденберг), ракета Minotaur II+ взорвалась примерно через 11 секунд после отрыва от стартового стола Test Pad-01. Инцидент произошел 6 июля, в 23:01 по летнему тихоокеанскому времени (09:01 четверга, 7 июля, по Москве), пострадавших и серьезных разрушений нет, все обломки упали в непосредственной близости от пусковой площадки. Расследование аварии продлится некоторое время, но ее причины могут не стать достоянием общественности — носитель исключительно военный.

Вдобавок к официальным сообщениям есть дополнительная информация, которую удалось собрать энтузиастам и журналистам по косвенным источникам. Так, военный портал интернет-издания The Drive пишет, что сеть сейсмического наблюдения IRIS EPO зафиксировала два события — старт ракеты и ее взрыв. Временные отметки совпадают с пресс-релизом базы Ванденберг.

Сейсмограммы запуска и взрыва носителя по данным IRIS EPO

Источник изображения: IRIS, Amelia Smith, Twitter

Кроме того, система мониторинга возгораний NASA зарегистрировала пожар около космодрома. Его тушение продлилось до часа ночи. Интересная подробность: изначально запуск планировали на утро четверга, но по неназванным причинам его перенесли на несколько часов ранее.

Насколько известно, полезной нагрузкой Minotaur II+ выступил прототип головной части Mk21A. Это усовершенствованный блок индивидуального наведения для ядерных зарядов W87 и аналогичного типоразмера. Прежние версии устанавливали на межконтинентальные баллистические ракеты LGM-118A Peacekeeper и LGM-30G Minuteman III.

Одна из немногих фотографий прототипа усовершенствованной головной части Mk21

Источник изображения: Sandia National Laboratories

Модернизированная головная часть предназначается для перспективной МБР LGM-35 Sentinel. Ее разработка идет полным ходом, а постановка на вооружение запланирована ближе к 2029 году. Насколько сильно повлияет неудачный тест головной части на эту программу — пока не известно. Вероятнее всего, серьезных задержек не будет, поскольку проблемы явно возникли на стороне носителя, а не самого прототипа.

Ракета Minotaur II+, как и все семейство «Минотавров» (за исключением версии C и ее «родственника» Pegasus), — исключительно военный носитель, представляющий собой «конструктор» из твердотопливных ступеней МБР Minuteman и Peacekeeper. Их используют для различных испытаний и выведения небольших полезных нагрузок.

До этой недели Minotaur II успешно летал уже восемь раз с суборбитальными демонстраторами технологий или мишенями для тестирования систем противоракетной обороны. Инцидент в минувшую среду — первая неудача для второй ракеты семейства и четвертая для всех «Минотавров».

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Страны
Россия
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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