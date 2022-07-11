Cевмаш передал исследовательскую подводную лодку "Белгород" ВМФ РФ

ЦАМТО, 8 июля. На АО "ПО "Севмаш" (входит в ОСК) 8 июля состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки "Белгород".

В торжественной обстановке в присутствии руководства Министерства обороны РФ, Военно-морского флота, администраций Архангельской области, города Северодвинска, представителей предприятий судостроительной промышленности подписан приемный акт.

Как отметил на церемонии подъема Андреевского флага Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, "сегодня для нас знаковый день – подписание приемного акта исследовательской подводной лодки "Белгород" и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО "ПО "Севмаш", инженеров и конструкторов АО "ЦКБ МТ "Рубин", специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников по всей России. Общая задача по строительству подводной лодки "Белгород" выполнена".

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО "ОСК" Владимир Королев, генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, мэр г.Белгорода Антон Иванов, генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит также подчеркнули вклад завода, проектной организации и предприятий кооперации в создании новейшей техники. "Это новая страница истории предприятия, это и честь, и ответственность. Благодаря слаженности работы команды становятся возможными такие свершения, – сказал В.Королев. – Мировой океан – это по сути последний на нашей планете рубеж, еще не освоенный человечеством в полной мере. Вступление в состав ВМФ этой подводной лодки открывает новые возможности".

Подводная лодка "Белгород" спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и построена АО "ПО "Северное машиностроительное предприятие". Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".