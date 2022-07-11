Первую подлодку-носитель "Посейдонов" передали ВМФ

"Севмаш" передал ВМФ РФ подлодку "Белгород", которая будет первым носителем "Посейдонов"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подводную лодку специального назначения "Белгород" — первый носитель "Посейдонов" — передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие "Севмаш" (входит в ОСК).

Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. Там присутствовало руководство Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, представители судостроительной промышленности.

Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.

"Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО "ПО "Севмаш", инженеров и конструкторов АО "ЦКБ МТ "Рубин", специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки "Белгород" выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!" — сказал он.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.

О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.